Trophées des NAM : focus sur Nobelle de Sophie Fontanel

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Roman avec : Nobelle, de Sophie Fontanel, paru chez Robert Laffont.

Délaissant les récits tournés vers l’autobiographie, Sophie Fontanel se glisse ici dans la tête d’une jeune fille, qui découvre l’amour en même temps que son talent d’« écrivaste » (contraction entre écrivaine et vaste). L’occasion de montrer ce stupide rapport de force entre les femmes et les hommes grâce à une inversion des rapports habituels, puisque le garçon qui est ici la muse, et la fille la poétesse, à l’instar de la figure controversée de Minou Drouet à qui l’auteure d’origine arménienne dédie son ouvrage. « Des mots dans les doigts, voilà bien quelque chose que tout le monde n’avait pas » : une chose est sûre, Sophie Fontanel en a, et le prouve dans cette nouveauté littéraire humaniste et touchante.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/584237129065589/ ou http://trophees.armenews.com/