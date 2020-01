Trophées des NAM : focus sur L’effacement des lieux de Janine Altounian

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Essai avec : L’effacement des lieux de Janine Altounian, paru chez PUF édition.

Recourant à l’autobiographie et à la psychanalyse, l’auteure témoigne de son expérience d’analysante singulière. Cherchant à traduire les traces de la disparition d’une culture et de ses lieux afin d’en inscrire l’effacement, elle décline les conditions de cette traduction selon trois perspectives : une expérience d’effacement demande à être traduite dans la langue de l’autre pour s’inscrire dans le monde ; c’est par ce travail de traduction que les héritiers d’un crime de masse peuvent subjectiver et transmettre leur histoire ; ce travail de traduction requiert plusieurs générations avant que ce qui a pu être « traduit » au « pays d’accueil » s’inscrive dans le champ culturel et politique de celui-ci.

