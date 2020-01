Trophées des NAM : focus sur Génocides, de Bernard Bruneteau

Après le succès des premiers Trophées des NAM l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de l’année 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Chaque jour, nous allons mettre l’accent sur les livres présélectionnés par la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine. Aujourd’hui, focus sur la catégorie Essai avec : Génocides - Usages et mésusages d’un concept par Bernard Bruneteau, paru aux CNRS éditions.

Si l’intention de détruire un groupe humain spécifique dans sa totalité distingue le génocide d’un crime de masse, comment qualifier la famine organisée par Staline en Ukraine au début des années 30 ou, plus près de nous, les meurtrières opérations de « nettoyage ethnique » au Kurdistan et durant la guerre en ex-Yougoslavie ? Comment définir un génocide ? Et comment éviter l’instrumentalisation de cette notion, qui s’inscrit souvent dans le registre émotionnel au détriment de la jurisprudence définie par le droit international ? À l’ère des revendications mémorielles, l’historien s’interroge sur l’usage inflationniste du terme de génocide. Et analyse le phénomène avec précision, notamment celui des Arméniens qui est « en attente de pleine reconnaissance, et à ce titre parfois contesté ou relativisé »…

