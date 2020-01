La belle aventure des trophées des NAM continue !

Des trophées originaux conçus spécialement par Ara Aslanyan © Claire Barbuti.

Après le succès des Trophées des NAM de l’année dernière, une seconde édition récompensera les meilleurs ouvrages de 2019. Résultats le 15 janvier 2020 à 20 h dans les locaux de l’Ugab (118 rue de Courcelles - 75017 Paris).

Le 15 janvier 2019, au sein du Conseil régional d’Île-de-France, les Nouvelles d’Arménie Magazine inauguraient son premier événement littéraire. Un succès pour la remise des trophées des NAM, qui nous a donné envie de poursuivre l’aventure ! Avec une nouveauté cette année : parce que nous sommes confrontés à une actualité dans ce domaine de plus en plus riche, ce sont 5 ouvrages qui vont être récompensés cette année par notre prestigieux jury. En plus des catégories Histoire, Essai, Roman et Bande dessinée, fait son apparition la rubrique Biographie.

Comme l’année dernière, le jury est composé d’Hamit Bozarslan, Vincent Duclert, Frédéric Encel, Nelly Kapriélian, Patrick Kéchichian, André Manoukian, Michel Marian, Gaïdz Minassian, Claire Mouradian, Marie-Aude Panossian, Lucile Schmid, Ara Toranian, Valérie Toranian. Une belle palette à laquelle s’est ajouté Charlie Sansonetti, réalisateur et auteur de dessins animés.

Cet événement culturel, initié avec le soutien de la région Île-de-France, ambitionne plus que jamais de mettre en valeur les livres qui, d’une manière ou d’une autre, entrent en résonance avec le monde arménien, que ce soit à travers leurs problématiques historique, culturelle, politique ou tout simplement par l’origine de leurs auteurs. Une production en forte progression durant l’année écoulée, en raison sans doute de la présence croissante des pays de la région (Caucase, Turquie, Moyen-Orient) dans l’actualité hexagonale, des retombées du bond démocratique accompli par l’Arménie ou du développement des relations entre la France et cette dernière avec notamment sa nomination à la présidence de la francophonie en 2019. Cette initiative conserve donc non seulement tout son sens, mais se voit relégitimer par l’essor constant de son objet : une actualité littéraire le plus souvent originale, et qui à ce titre mérite mieux qu’un simple traitement journalistique.

Les présélectionnés :

Le jury désignera les lauréats dans la liste des ouvrages suivants présélectionnés par la rédaction de Nouvelles d’Arménie Magazine :

Catégorie Essai : Minorités d’Orient de Tigrane Yégavian ; Génocides - Usages et mésusages d’un concept de Bernard Bruneteau ; L’effacement des lieux de Janine Altounian ; Turquie, L’heure de vérité d’Ariane Bonzon.

Catégorie Roman : Nobelle de Sophie Fontanel ; Loin d’Alexis Michalik ; Le livre des reines de Joumana Haddad ; Le fil des anges d’Ester Mann et Levon Minasian

Catégorie Histoire : Chronique de la Révolution arménienne de Sèda Mavian ; Le recyclage des criminels Jeunes-Turcs de Marc de Garine ; L’accord d’Angora de 1921 d’Aurore Bruna ; Complicité de génocide de Jürgen Gottschlich

Catégorie Biographie : Marcher en Arménie de Denis Donikian ; Frère arménien Frère juif Frère tutsi d’Yves Ternon ; L’homme de Constantinople de J. R. Dos Santos ; Déconstruction d’Erol Özkoray

Catégorie BD : Playlist de Charles Berberian ; Constance d’Antioche de Jean-Pierre Pécau et Gabriele Parma ; Les bijoux de la Kardashian de François Vignolle, Julien Dumond et Grégory Mardon ; Full Stop - Le génocide des Tutsi du Rwanda de Frédéric Debomy et Emmanuel Prost.

Rendez-vous le 15 janvier à partir de 20h pour une remise des prix conviviale, suivie d’un cocktail !

A l’UGAB - 118 rue de Courcelles - 75017 Paris

Plus d’infos : http://trophees.armenews.com/