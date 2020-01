My Ouai ! Le concert - Au Zèbre de Belleville

Concert caritatif, entrée libre !

Toujours plus de solidarité avec un nouveau concert en soutien aux actions de My Ouai !

Le samedi 08 février 2020 à 21h, Le Zèbre de Belleville réunira, Karoline Yorganciyan, Hakob Ghasabian et Artyom Minasyan pour un concert intimiste.

Entrée libre et tarif au chapeau pour cette soirée caritative.

>>> Places limitées <<< - Réservations obligatoires au 07.87.66.40.84 ou jmk@myouai.fr