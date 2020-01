La ville de Miami Beach reconnaît officiellement le génocide arménien

Le 11 décembre 2019, la ville de Miami Beach a adopté une résolution reconnaissant officiellement le génocide arménien, a rapporté FLArmenians.com.

La résolution a été présentée par le commissaire de la ville de Miami Beach, Mark Samuelian, et adoptée à l’unanimité.

« Je suis extrêmement fier de mon héritage arménien et heureux d’avoir visité l’Arménie cet été et vu la magnifique campagne et ses habitants. Je félicite la Chambre des représentants des États-Unis d’avoir condamné et reconnu le génocide arménien et fière de la ville de Miami Beach pour avoir adopté cette résolution », a déclaré Mark Samuelian dans un communiqué à FLArmenians.com. « De plus, je félicite le Armenian Genocide Committee, Inc. (AGC) pour ses efforts dans la commémoration du génocide arménien ici, dans le sud de la Floride. Il s’agit d’une étape importante pour honorer l’histoire du peuple arménien et ses contributions », a déclaré Mark Samuelian.

En 2017, Mark Samuelian est devenu le premier élu arménien américain dans l’histoire du comté de Miami-Dade.

« La ville de Miami Beach est la première ville du comté de Miami-Dade à reconnaître officiellement le génocide arménien, et je sais que je parle au nom des milliers d’Américains arméniens de Miami-Dade lorsque je dis« merci »au commissaire Samuelian, au maire Gelber et à toute la Commission municipale à cette occasion historique », a déclaré la présidente de l’AGC, Arsine Kaloustian. « Alors que la communauté arméno-américaine du sud de la Floride continue de croître, AGC continuera de s’appuyer sur nos réalisations et d’élargir la sensibilisation, l’éducation et l’affirmation du génocide arménien dans le Sunshine State », a déclaré Arsine Kaloustian.