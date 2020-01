L’Arménie obtient deux portefeuilles dans la Commission économique eurasienne

Après avoir cédé la présidence tournante de la Commission économique eurasienne ( EEC), l’Arménie s’est vu attribuer deux mandats ministériels dans cette instance dirigeante de l’Union économique eurasienne (UEE) créée et dirigée par la Russie et dont elle est devenue officiellement membre en janvier 2015. Artak Kamalyan (vice-ministre de l’économie d’Arménie) et Gegham Vardanyan (vice-ministre de l’industrie Hi-Tech) devraient représenter l’Arménie au sein de cette instance dirigeante. A.Kamalyan avait été nommé membre du conseil d’administration de l’EEC au titre de ministre en charge de l’industrie et du (...)