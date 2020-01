Gazprom a annoncé que le prix du gaz livré à l’Arménie ne changera pas en 2020

La compagnie russe « Gazprom » avec sa filiale « Gazprom Export » et en Arménie « Gazprom Armenia » a annoncé qu’un accord complémentaire à ceux qui étaient en cours vient d’être signé. Le prix de la fourniture de gaz en Arménie ne changera pas en 2020. A compter du 1er janvier 2020 les prix du gaz à la frontière de la Géorgie et de l’Arménie ne changera pas et sera comme celui de 2019 a annoncé le géant du gaz russe. De quoi rassurer quelque peu les foyers arméniens qui avaient déjà beaucoup de difficultés à payer la facture du gaz durant l’hiver.

Krikor Amirzayan