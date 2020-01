L’Arménie est parmi les 7 destinations du monde où le touriste peut se sentir dépaysé selon le journal britannique Telegraph

Le journal britannique Telegraph a placé l’Arménie dans les 7 pays de la planète où les touristes peuvent sentir un dépaysement.

« Quelques-uns des phares religieux du christianisme décorent l’étonnante Arménie et à ce titre le monastère d’Haghpat dans les montagnes, Etchmiadzine la plus ancienne église de la planète qui se trouve sur la route de l’active et culturelle capitale Erévan. Arrêtez-vous pour observer l’ancienne ville légendaire de Dilidjan qui est surnommée la petite Suisse d’Arménie, et profitez de la vue par la beauté du Sevan. Vous apprendrez également comment préparer le lavach et vous découvrirez le brandy arménien qui était l’une des boissons les plus appréciées de Winston Churchill » écrit le journal Telegraph.

Krikor Amirzayan