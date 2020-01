Un couple d’Arméniens dans le nouveau clip d’Ed Sheeran

Le chanteur anglais Ed Sheeran met l’amour à l’honneur dans son dernier clip, Put It All On Me. Dedans, il met en scène une dizaine de couple, tous aux histoires différentes. Et le premier d’entre eux est Paul et Stella, deux Arméniens, amis pendant 11 ans avant d’avoir le courage de s’avouer leurs vrais sentiments amoureux.

En collaboration avec Ella Mai, Ed Sheeran a décidé de mettre ce sentiment à l’honneur dans cette fameuse vidéo. Pour se faire, plusieurs couples, venant des quatre coins du monde ont été approchés pour une demande assez particulière. Chaque duo doit exercer un type de danse dont ils ont le secret... Et tout commence en Arménie quand deux amis tombent alors amoureux l’un de l’autre.