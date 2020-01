Les vrais héros turcs de 1915

Les noms de ces braves ne figurent pas dans les livres d’histoire.

Lorsqu’il arrive qu’on en parle, ils sont qualifiés, dans la perspective de la version officielle turque de l’histoire, de « traîtres ».

Tandis que l’État et les masses commettaient un crime énorme, et tandis que ce crime devenait une partie de leur vie de tous les jours, ces hommes ont rejeté la campagne génocidaire, écoutant ce que leur disait leur conscience, et en dépit de la tentation de s’enrichir eux-mêmes.

Ces hommes vertueux peu nombreux, tout comme un nombre significatif de Turcs et de Kurdes ordinaires, désobéirent aux ordres et aidèrent les Arméniens.

Ce sont les vrais héros ; ils constituent la version turque des personnages de « La liste de Schindler » ou d’ « Hôtel Rwanda ».

Les citoyens de la Turquie d’aujourd’hui qui évoquent leurs héros, ont le choix entre deux alternatives : soit adhérer à la masse des tueurs et des pillards qui ont commis les « crimes contre l’humanité », soit aller vers les êtres humains vertueux qui la conscience claire, ont essayé d’empêcher les « crimes contre l’humanité ».

La rencontre avec ces vrais héros aidera les Turcs à rompre les chaînes de l’histoire négationniste de quatre générations, et à commencer à se confronter avec les réalités de 1915.

Lire : https://www.imprescriptible.fr/proces/justes-turcs.htm

Par Annie Body