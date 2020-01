Les Vœux du Bureau du Haut Commissaire aux Affaires de la Diaspora (Arménie).

Karen AVANESYAN

Head of Department,

Armenian Communities of Europe,

Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs, RA

Chef de Département

Des Communautés Arméniennes de l’Europe,

Le Bureau du Haut Commissaire aux Affaires de la Diaspora, RA