Message de P.Devedjian aux anciens eleves du Mekhitarian Samuel Moorat de Sèvres, comme aux ami(e)s de ce collège

Chères amies et chers amis,

L’année qui se termine a vu le lancement d’un projet ambitieux et qui nous tient tous à cœur, celui du renouveau du Collège Arménien.

Ce projet a vu le jour parce que vous l’avez soutenu par votre implication personnelle. En cette fin d’année, je voulais vous en remercier en mon nom propre et au nom de tous ceux qui attendaient notre action commune, qui l’espéraient et qui la soutiennent avec nous.

Je veux aussi vous adresser mes meilleurs vœux pour l’année qui s’ouvre, pour vous, votre famille et vos proches, en étant persuadé que cette année 2020 nous permettra de continuer ensemble l’œuvre commencée et de l’achever dans cet esprit de dévouement à notre cause, de volonté et de solidarité qui a été le nôtre jusqu’ici.

Le mois qui vient sera déterminant pour notre projet. Aussi, dès les fêtes passées, et ensuite de manière régulière, notre secrétariat vous informera des développements à venir.

En attendant, je vous souhaite de bonne fête et un début d’année dans la joie et l’affection de vos proches.

Patrick Devedjian