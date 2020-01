Décès de Jean Mardikian

L’Union des Anciens Elèves Moorat-Raphael (UAEMR) déplore le décès à l’âge de 84 ans de son ancien Président, co-fondateur en 1974 du festival international de la bande dessinée d’Angoulême, Jean Mardikian. Celui-ci a présidé de 1989 à 1995 le festival d’Angoulême tout en étant adjoint au maire pour la culture et la communication.

Cet ingénieur agricole également journaliste était une figure incontournable du monde culturel, politique et agronomique charentais et avait joué un rôle important dans la vie publique régionale.

En tant qu’ « Anciens », nous n’oublierons jamais la participation active de Jean, cet humaniste, à notre vie communautaire et principalement au lendemain du tremblement de terre de 1988, alors qu’il était Président de l’UAEMR. En 2008, une fois retraité, il fondera avec l’aide de Laurent Mélikian, un festival de bande dessinée également à Erevan.

Le 12 avril 2013, les « Anciens » s’étaient réunis dans les locaux du Yan’s Club pour l’honorer à l’occasion de la parution récente de sa biographie intitulée « Jean Mardikian et la bande dessinée d’Angoulême au mont Ararat », publiée aux éditions du Croît-Vif et signée par Michèle Armanet. A cette occasion, une note de remerciements et de reconnaissance lui avait été remise pour sa brillante carrière.

Sincères condoléances de la part de tous les « Anciens » à son fils Patrick et aux membres de sa famille.

Hraïr Heratchian (au nom de l’UAEMR)