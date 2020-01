Le discours de Nikol Pachinian lors des vœux du Nouvel an sur la Place de la République à Erévan

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a innové dans la présentation du message du Nouvel an en se présentant le 31 décembre face à la foule Place de la République à Erévan à quelques minutes de minuit.



Ci-dessous quelques éléments de son discours transmis en direct par les médias.

« Cher peuple, fiers citoyens de la République d’Arménie, fiers citoyens de la République de l’Artsakh, fiers Arméniens de la diaspora.

Je m’adresse à vous en direct à l’antenne depuis la Place de la République d’Erévan, cœur de la capitale de la République d’Arménie et de tous les Arméniens, où nous avons réalisé au printemps 2018 la Révolution de velours.

L’année postrévolutionnaire 2018 était la première année complète et le 31 décembre 2018 dans mon message du Nouvel an je vous avais promis qu’au cours de l’année 2019 nous allions atteindre de nouveaux sommets, enregistrer de nouvelles réussites et en premier lieu dans la vie sociale et économique de notre pays.

Je suis heureux de témoigner que nous avons enregistré au cours de l’année écoulée de nombreux résultats visibles, palpables et mesurables.

En 2019 l’Arménie a obtenu la plus importante croissance économique non seulement de la région, non seulement de l’espace de l’Union économique euro-asiatique, non seulement des pays de la CEI, mais également de l’espace européen. La croissance économique de 2019 de l’Arménie sera certainement dans les premières des pays de la planète.

Les citoyens de la République d’Arménie peuvent voir et sentir les changements intervenus dans notre économie.

En 2019 l’Arménie a rénové autant de routes que l’ensemble de celles qui furent rénovées entre 2015 et 2017.

Furent augmentés les soldes des soldats, les salaires des pompiers, des instituteurs, des gardes forestiers, de nombreux salariés médicaux, à partir du 1er janvier 2020 augmenteront toutes les retraites et pensions ainsi que le salaire minimum.

Un véritable plan social est réalisé (…) fut résolue la question des logements des retraités de l’armée avec un budget de plus de 8 milliards de drams qui fut consacré.

1 milliard et 500 millions de drams furent consacrés à assurer les logements pour les 121 famille de réfugiés, un tel projet n’avait jamais été réalisé en Arménie.

Je suis heureux de noter qu’aujourd’hui l’Arménie se trouve à son plus faible niveau en matière de pauvreté depuis le lancement du projet de lutte contre la pauvreté

Les réserves internationales de notre pays ont atteint des niveaux records et dépassent 2,8 milliards de dollars, en 2019 les recettes fiscales de l’Etat ont dépassé de 100 milliards de drams par rapport à l’an dernier.

Le gouvernement arménien réalise de nombreux projets comme celui de soutenir des milliers de familles à vaincre la pauvreté par le travail (…) il est important de signaler également qu’à partir de mai 2018 en Arménie furent crées près de 84 000 emplois et que le chômage baisse. Plus encore, aujourd’hui en Arménie des milliers de postes de travail restent inoccupés.

Chers compatriotes,

La liste de nos acquis est très longue si on continue. Ces chiffres néanmoins, je les communique non pas pour résumer l’année 2019 mais pour établir les axes de visée pour 2020.

Nous allons accueillir la nouvelle année avec un très fort moral, la consolidation de notre confiance, de nos forces personnelles avec une foi renouvelée envers l’avenir (…) nous devons donner cette énergie à chaque citoyen, lui donner la confiance, l’encouragement afin qu’il sache qu’il peut enregistrer des succès dans l’éducation, la carrière, les initiatives, et par le travail juste et créatif il puisse participer par ce travail à son enrichissement personnel et celui de son propre pays.

Nous avons réalisé des changements importants dans les lois fiscales pour que 2020 puisse devenir pour nos citoyens une année d’exceptionnelle dynamisme économique. Après la Révolution, des centaines de millions de dollars sont entrées en République d’Arménie et chaque citoyen doit penser qu’avec une activité créative ce qu’il pourra obtenir de cette richesse du pays et ce qu’il pourra créer pour cette richesse nationale.

Chers compatriotes,

L’Arménie traverse une période où ce qui est impossible peut devenir réalité. En 2018 très peu croyaient qu’on pouvait réaliser dans ce pays une révolution non pas par la force mais une Révolution de velours, une révolution démocratique, en 2019 très peu croyaient que nous allions être au centre de l’intérêt international pour nos indices économiques réalisés.

L’année 2020 sera l’année de l’espoir pour les incrédules et de l’envol pour ceux qui croient, l’année de l’envol de l’économie, de la politique du social et du moral de l’Arménie (…).

En 2019 nous avons fermé la page honteuse des « armes des années 1980 ». Il y a à peine quelques jours l’Arménie a acquis les chasseurs ultra-modernes et plurifonctionnels Su-30SM et nous avons enfin une aviation de frappe, nous avons acquis également des batteries de missiles anti-aériens et anti-missiles Tor-M2KM ultra-modernes.

En 2019 par rapport aux dernières années nous avons acquis une quantité exceptionnelle d’armes et de munitions qui sont des productions de 2019 ou totalement neuves. C’est un fait unique dans l’histoire de notre armée.

Je le répète que ces armes ultra-modernes nous son indispensables pour la paix et non pour la guerre Et nous assurons la paix aujourd’hui, à cette même heure sur la ligne de front les soldats, officiers et généraux qui sont debout à la frontière ou dans les casernes et qui nous suivent.

A l’occasion du Nouvel an, de cette estrade, j’adresse mes salutations à eux et je les remercie pour de tenir fort et debout sur nos positions de paix.

Je dois également dire qu’au sein de l’armée nous avons avancé à grands pas dans la qualité de la nourriture de nos soldats qui fut favorablement accueillie par nos soldats, leurs familles et nos citoyens (…).

Je tiens à saluer spécialement la police de la République d’Arménie, les services de sécurité nationale, le ministère des Situations d’urgence, des fonctionnaires du ministère de la Justice, ceux qui passent ces minutes de Nouvel an au sein de leurs services, assurant la sécurité de notre peuple, je les remercie pour leur service.

Je salue chaleureusement les salariés de la Santé, de l’Energie, des Transports, de la restauration publique et tous ceux qui accompagneront le Nouvel an non pas dans leurs familles, mais au travail.

Enfin, je salue tous les citoyens de la République d’Arménie, tous nos compatriotes en Arménie, en Artsakh et en diaspora et spécialement ceux qui sont ici en ce moment sur la Place de la République, le cœur de la capitale de tous les Arméniens et de la République d’Arménie.

Je vous aime toutes et tous, je suis fier de vous et m’incline devant vous.

Je suis votre serviteur, tous vos maux sont dans mon cœur, les besoins de vous tous sont à mon esprit, tous vos rêves sont dans mon âme.

Souriez mes chers compatriotes car le Nouvel an est arrivé.

Vive la Liberté,

Vive la République d’Arménie,

Vive nous et nos enfants qui vivent et qui vivront dans une Arménie libre et heureuse.

Bonne Année et Sainte Nativité. »

Traduction : Krikor Amirzayan