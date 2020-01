Grave accident de la route dans la nuit du Nouvel An

Le 1er janvier, à 2 h 21, le service 911 d’Arménie a été informé qu’un grave accident de la circulation s’était produit sur la route Vanadzor-Spitak-Gyumri.

Il s’est avéré qu’une Opel et une Mercedes étaient entrées en collision sur l’autoroute reliant Spitak à Arevashogh.

Le conducteur de l’Opel, Rafayel M. (né en 1990), et les passagers Hasmik P. (née en 1992), Robert (né en 2014) et Eva (née en 2016) M. ont été emmenés à l’hôpital de la ville de Spitak où les médecins ont évalué le cas de Hasmik et Robert comme étant grave, tandis que celui de Rafayel et Eva a été jugé très grave. Eva a ensuite été transférée à (...)