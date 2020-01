Le Premier ministre a visité les positions frontalières de la partie nord de l’Armée de Défense

Le Premier ministre Nikol Pachinian et le président de la République d’Artsakh, Bako Sahakyan, ont visité les positions frontalières de la partie nord de l’armée de défense le 30 décembre. Ils étaient accompagnés du chef de l’état-major des Forces armées de la République d’Arménie, Artak Davtian, et du ministre de la Défense de l’Artsakh, Karen Abrahamian.

Nikol Pachinian et Bako Sahakyan ont pris connaissance de la situation actuelle à l’avant-poste, des récents travaux d’ingénierie et techniques effectués aux postes-frontières, ainsi que des conditions de vie des militaires. Le Chef du gouvernement arménien a accordé de l’importance au développement continu des Forces armées et de l’industrie militaire et a noté que l’armée doit devenir la locomotive du développement économique. Le Premier ministre a souligné l’importance de l’introduction d’un nouveau système alimentaire dans les Forces armées et a souligné que cela pourrait également stimuler le développement agricole, dans la mesure où les produits agricoles seraient obtenus directement des villageois.

Au cours de la réunion avec les soldats, Nikol Pachinian a évoqué l’objectif de la visite des postes-frontières, ainsi que le développement des Forces armées, les relations interpersonnelles entre les militaires, entre autres questions.

Dans son discours, le Premier ministre a dit :

« Monsieur le Président de la République d’Artsakh,

Chef d’état-major des Ֆorces armées de la République d’Arménie,

Commandant de l’armée de défense,

Messieurs les officiers,

Généraux, soldats,

Je suis très heureux de vous voir. L’objet de notre visite aujourd’hui est de voir s’il ya des changements positifs dans la vie des soldats à court et à long terme. Alors, que s’est-il passé à court terme et que devrait-il se passer à long terme ? Et bien sûr, le plus important est de vous voir, de voir vos yeux, d’essayer de lire ce qui est écrit dans vos yeux. Je suis heureux de constater qu’à vos yeux, je vois la confiance en vos propres forces, la confiance en notre pays et la confiance en notre avenir.

Bien sûr, à certains yeux, nous voyons que la confiance est plus forte qu’à d’autres, elle est faible, mais notre objectif général est d’augmenter notre confiance collective les uns envers les autres, chacun dans ses propres forces et dans notre force collective. Et j’espère que vous aurez toujours l’impression que les autorités de la République d’Arménie, les autorités de la République d’Artsakh n’oublient pas un instant que le soldat qui garde la frontière.

Nous avons récemment eu l’occasion d’attribuer des grades militaires au ministère de la Défense, et voici la constatation que nous avons fait : Quoi qu’il se passe à l’arrière, toute activité a du sens dans la mesure où notre garde-frontière se sent fort. Business, activité politique, qu’elle soit l’opposition ou le gouvernement, toute activité trouve le sens exclusivement grâce à vous, car si vous, nous, les Forces armées de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh ne serons pas en appui à notre armée, tout le reste sera inutile, tout à partir des cafés, des théâtres, des films, des voitures, des pavillons, du divertissement, tout sera insensé.

Et je veux que cette conscience soit en vous, parce que parfois vous pouvez demander pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour donner le sens à la vie, aux activités, c à chaque instant de notre État, car si vous n’êtes pas ici, il ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Par conséquent, moi personnellement, notre gouvernement, nous voulons que vous sentiez chaque minute à quel point nous apprécions le service que vous rendez à la patrie.

Le patriotisme est notre sentiment suprême, mais je veux que chacun de nous comprenne plus précisément ce qu’est la Patrie, ou plutôt qui sont la Patrie, qui est la Patrie. La patrie est vos parents, la patrie est vos soeurs, vos frères, vos proches, la patrie est vos filles aimées, la patrie est vos amis, la patrie est vos grands-parents, la patrie est vos générations qui sont encore à naître et qui ont besoin de vivre librement dans un pays heureux. Et j’espère que vous ressentez ce souci, cette préoccupation, cet objectif.

Il y a actuellement des changements énormes dans les Forces armées. Bien sûr, certains de ces changements vous feront sentir plus tôt en fonction de l’emplacement, d’autres circonstances, mais vous devez savoir une chose : Il est généralement accepté de dire que la sécurité, l’armée est une priorité, mais je dis que la sécurité et l’armée sont les priorités de tous. Pour la toute première raison que j’ai mentionnée, parce que tout dans vos arrières dépend de la capacité de combat et de la force des forces armées, pour avoir une signification dans n’importe quoi, sinon cela n’aurait aucun sens.

Vos amis, vos proches et vos parents vivent maintenant tranquillement, et c’est grâce à vos services. En l’absence de ce service, cela n’aurait pas eu de sens. Et maintenant, notre objectif est que vous sentiez ce lien, ce contenu, que vous vous sentiez au niveau des armements, au niveau des chaussures que vous portez, des formes que vous portez, de la nourriture que vous recevez, de la relation les uns avec les autres, et dans ce dernier cas, le gouvernement a moins d’influence, vous en avez plus.

C’est l’une de nos tâches les plus importantes, et elle existe non seulement dans l’armée, mais également dans le pays. La façon dont nous communiquons les uns avec les autres, et il y a une patrie, la patrie commence par ceci, parce que tout comme nous nous relions, nous nous rapportons à notre patrie, parce que la patrie est aussi une terre, mais une terre sans personne - ce n’est plus la patrie, car la patrie devient la patrie grâce à l’homme. Par conséquent, nous aimons notre patrie, traitons notre patrie de la même manière que nous traitons les gens.

Il est nécessaire de concrétiser l’être humaine de ces concepts théoriques : Tout dépend de vos relations les unes avec les autres, de nos relations avec les autres, de la manière dont un officier vous traite, des relations avec un officier.

À cet égard, il faut malheureusement dire qu’il ya beaucoup de travail. Le respect mutuel est la chose la plus importante que nous devrions avoir. Vous savez, chaque personne est unique. Quelqu’un est fort dans quelque chose, l’autre est faible dans quelque chose, etc. etc., mais rappelez-vous qu’il n’ya jamais de force ni de faiblesse absolue. Aujourd’hui, quelqu’un peut être comparativement plus faible dans l’armée, et demain dans la vie civile, dans une autre situation, il peut être beaucoup plus puissant. Vous devez donc toujours garder cela à l’esprit. Il ne faut pas négliger la faiblesse, mais l’aider, car il n’ya pas de faiblesse, un soldat n’est pas faible, un soldat est votre appui, nous sommes l’appui l’un pour l’autre et nous devons nous rapporter comme cela.

Mon objectif principal en tant que Premier ministre de la République d’Arménie est que, chaque jour, chaque instant, je ressente mon respect personnel pour chacun de vous, je ressens mon respect personnel pour vos parents et qu’il n’y a pas de problème qui ne pourrait être résolu aussi important pour moi que pour chacun de vous et vos parents. Notre tâche, ma tâche est de vous faire ressentir mon amour personnel pour chacun de vous, vos parents, votre voie, mais le plus important est pour votre avenir, car l’avenir est ce que nous créons aujourd’hui.

Aujourd’hui, avec chacune de nos actions, nous déterminons l’avenir. Chaque action de chacun de nous, même la plus petite, affecte la réalité. Et la réalité qui nous entoure, nous la créons nous-mêmes. Et aujourd’hui, la tâche la plus importante que j’ai assignée à nos forces armées est la suivante : l’armée devrait devenir un lieu de formation très important. De plus, je pense que c’est aussi un fait très important. À mon avis, les affaires militaires sont l’une des professions les plus intelligentes, car certains commandants sont des légendes. Il y a des commandants qui ont toujours gagné. Cela se produit grâce à l’intelligence élevée du commandant, ainsi que de ce dévouement, de ce courage et de cette connaissance.

Aujourd’hui, lorsqu’ils parlent beaucoup de l’équilibre militaire, ils disent que l’Azerbaïdjan en a un, un autre et un troisième. On dit quoi ? Tout d’abord, nous faisons naturellement tout ce que nous avons : aujourd’hui, nous avons une nouvelle technique, nous avons des réalisations que nous ne pouvons pas afficher sur des écrans et nous continuerons d’avoir de telles réalisations. Mais que nous dit notre histoire ? En 88, 90, 91, étions-nous mieux préparés à la guerre que l’Azerbaïdjan ? Bien sur que non. Combien d’armes avaient-ils, combien avions-nous ? En 1918, lors de la bataille de Sardarapat, étions-nous mieux préparés ? Il n’y en a plus du tout préparé, mais aujourd’hui, nous sommes à Matagis en tant que représentants du peuple victorieux. Nous nous regardons dans les yeux et constatons la volonté de remporter cette victoire, qui a été nourrie par les victoires du passé et nous inculque la détermination de le faire. C’est ce que nous devons faire, et je tiens à vous remercier tous - les soldats et les officiers pour vos services.

Ce service est digne et classé au plus haut niveau. Je tiens à remercier les membres de votre famille, officiers, et soldats, car pour être soldat, vous avez besoin de plus de soutien de la part de la famille. Et je tiens à remercier vos familles pour votre service, votre dévouement, votre force, votre esprit combatif.

Merci ! »

Dans une interview accordée à la télévision publique d’Artsakh, Nikol Pachinian a indiqué que de nombreux changements positifs étaient mis en œuvre dans les forces armées.

« Vous savez que nous avons alloué plus de 2 milliards de drams pour améliorer les conditions de service des soldats. Maintenant, le programme d’amélioration de la qualité du système alimentaire est en cours, ce qui revêt une importance révolutionnaire, et dans trois domaines : le premier est le niveau de qualité des aliments pour les soldats, le deuxième est l’état de santé des soldats ce qui montre l’attitude du gouvernement à l’égard des soldats et de leurs besoins, et le troisième est son impact social. Je tiens à noter qu’en raison des changements intervenus dans le système alimentaire, les parents des soldats n’envoient pas le volume précédent de colis. Cela signifie que leurs dépenses sont également réduites, ce qui est aussi un impact social.

En ce qui concerne l’acquisition d’armes, je peux dire avec joie et fierté qu’au cours des 18 derniers mois, nous avons enregistré des résultats remarquables. Dans ce contexte, j’estime également qu’il est important de résoudre le problème du logement pour les retraités militaires, car l’officier d’aujourd’hui sait que demain, il deviendra un retraité militaire et que le gouvernement ne retirera pas cette question de l’ordre du jour. Au contraire, nous avons un accord avec les autorités de l’Artsakh selon lequel jusqu’en 2023 inclus, nous devons résoudre ensemble les problèmes de logement du corps des officiers.

En plus des armements, l’outillage automobile est acheté en grande quantité aujourd’hui, d’importants changements sont en cours et se poursuivront en termes de vêtements et de chaussures militaires. Ici, nous n’avons pas encore atteint le résultat souhaité, mais il ya des changements importants.

Le sens le plus important de cela est qu’un soldat au poste de combat le plus éloigné devrait sentir la présence et le soutien du gouvernement, du peuple et de la patrie. Un soldat ne devrait jamais se sentir seul dans une position. Je veux dire que nous parlons de nourriture, de vêtements, d’armes, de modernisation d’infrastructures, de système de vidéosurveillance, aujourd’hui, les positions de combat sont équipées d’eau potable et ce processus se poursuivra et prendra de l’essor. Certes, tout cela a une signification technique, mais je tiens à souligner leur contenu.

Les forces armées, le soldat, l’officier devraient sentir que le gouvernement, le peuple et la patrie sont avec eux toutes les secondes, 24 heures sur 24, jour et nuit, 12 mois par an, et ce sera toujours le cas, et ce sentiment est dans le cœur du soldat, dans son âme devrait être constamment renforcé. Bien sûr, cela est lié aux infrastructures et aux réalisations concrètes, mais le sens le plus important de ces changements est la modification de la pensée et des sensations, qui, j’en suis sûr, sont présentes.

Je n’ai pas mentionné la chose la plus importante - l’augmentation des salaires des officiers des forces armées, qui est une augmentation très significative, cela ne peut pas être considéré comme une augmentation symbolique. En réponse à votre question : je continue et je n’ai pas encore fini, et cela n’aura pas de fin, car ce processus continuera toujours. L’armée arménienne sera renforcée chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et chaque siècle. Et ça va durer éternellement. »