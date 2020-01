Le message de vœux du Premier ministre Nikol Pachinian à l’occasion du Nouvel An et de Noël :

"Mon cher peuple,

Fiers citoyens de la République d’Arménie,

Fiers citoyens de la République d’Artsakh,

Fiers Arméniens de la Diaspora.

Je m’adresse à vous depuis le cœur d’Erevan, la capitale de la République d’Arménie et de toute la nation arménienne, depuis la place de la République, où, au printemps 2018, nous avons mené une Révolution populaire de velours, non-violente.

L’année 2019 a été la première année complète de la période post-révolutionnaire et dans mon message de vœux du 31 décembre 2018, je vous avais promis qu’en 2019, nous atteindrons de nouveaux sommets, enregistrerons de nouveaux succès et, tout d’abord, dans la vie sociale et économique de notre pays.

J’ai le plaisir de constater que nous avons enregistré de nombreux résultats visibles, tangibles et mesurables au cours de l’année écoulée.

Selon les résultats de 2019, l’Arménie connaîtra la croissance économique la plus importante non seulement dans notre région, non seulement dans l’Union Économique Eurasiatique, non seulement dans la CEI et dans l’espace post-soviétique, mais aussi vraisemblablement dans la région européenne. L’Arménie figurera certainement sur la liste des pays-leaders du monde en termes de croissance économique en 2019.

Les citoyens de la République d’Arménie peuvent voir et ressentir les changements dans notre économie.

En 2019, autant d’autoroutes ont été réparées en Arménie qu’en 2015, 16, 17 ensemble.

Les salaires des militaires, des sauveteurs, des enseignants, des forestiers et de nombreux agents de santé ont augmenté, toutes les pensions et avantages sociaux augmenteront à partir du 1er janvier 2020 et le salaire minimum augmentera également.

Des programmes sociaux sont également mis en œuvre - au détriment des fonds budgétaires, 300 diplômés d’orphelinats, auquel l’Etat est obligé de fournir un logement depuis 2003, recevront à terme des appartements.

Le problème du logement des retraités militaires est également résolu, pour lequel plus de 8 milliards d’AMD ont été alloués.

1 milliard 500 millions d’AMD ont été alloués pour fournir un logement à 121 familles de réfugiés. Un tel projet n’a jamais été réalisé en Arménie auparavant.

Et je suis heureux de noter que l’Arménie est maintenant au niveau de pauvreté le plus bas depuis le début de ce recensement.

Les réserves internationales de notre pays ont atteint des volumes sans précédent, dépassant 2,8 milliards de dollars, et les recettes fiscales du budget de l’État de 2019 ont été dépassées de plus de 100 milliards de drams.

Le gouvernement arménien met en œuvre de nombreux programmes pour aider des milliers de familles à surmonter la pauvreté et à construire le bien-être grâce au travail.

Il est également important de noter que depuis mai 2018, environ 84000 nouveaux emplois ont été créés en Arménie, le nombre de chômeurs diminue progressivement. De plus, il y a aujourd’hui des milliers de postes vacants en Arménie.

Chers Compatriotes,

La liste de nos réalisations peut encore être très longue. Cependant, je fais cette énumération non seulement pour résumer 2019 mais aussi pour placer nos barres pour 2020.

Nous fêtons le Nouvel an dans une bonne ambiance et avec une forte confiance en soi, une foi renouvelée en nos propres forces et en notre avenir.

L’année 2020 devrait être l’année de cette ambiance nationale, de cette confiance en soi et de cette individualisation de la foi.

Au cours de la nouvelle année, même les sceptiques devraient être remplis de foi et d’enthousiasme pour leurs propres forces et leur avenir, et nous devons donner à chaque citoyen la force, la confiance et l’encouragement qu’il peut réussir dans l’éducation, la carrière, l’entrepreneuriat en créant, s’enrichissant et enrichissant sa Patrie.

Nous avons apporté d’importantes modifications au Code des impôts pour faire de 2020 une année exceptionnelle pour l’activité économique de nos concitoyens. Après la révolution, des centaines de millions de dollars de plus vont en République d’Arménie, et chaque citoyen doit réfléchir au projet d’entrepreneuriat créatif qu’il peut tirer de cette richesse nationale, et quelle part de la richesse nationale il peut créer.

Chers Compatriotes,

Le temps est venu en Arménie où l’impossible devient réalité. En 2018, peu de gens pensaient qu’une Révolution populaire de velours, non-violente serait possible dans le pays, en 2019, peu de gens pensaient que nous enregistrerions des indicateurs économiques dignes d’une attention mondiale.

L’année 2020 deviendra une année où les sceptiques retrouveront l’espoire et les croyants pourront voler, une année de fuite économique, politique, sociale et psychologique de la République d’Arménie. Telle est l’importance de ce moment révolutionnaire d’amour et de solidarité sur la place de la République.

Chers Compatriotes,

En 2019, nous avons essentiellement tourné la page honteuse des soi-disant « armes des années 80 » . Il y a quelques jours, notre aviation militaire a été reconstituée avec des avions de combat polyvalents ultramodernes « Su-30 SM », et enfin nous avons l’aviation de chasse, nous avons acquis des systèmes de défense antiaérienne et antimissile « TOR-M2KM ».

En 2019, nous avons acquis une quantité sans précédent d’armes et de munitions ces dernières années, qui sont soit en production en 2019, soit inutilisées. Il s’agit d’une situation sans précédent dans l’histoire de notre armée.

Je dois répéter que nous avons besoin de ces armes modernes pour la paix, pas pour la guerre. Et notre paix est assurée aujourd’hui par des soldats, des officiers, des généraux qui se tiennent à la frontière et gardent notre paix aujourd’hui, en ce moment.

En ce moment solennel, je leur adresse mes salutations et les remercie de se tenir fermement dans les positions de paix de notre Patrie. Je voudrais également dire que l’introduction d’un nouveau système alimentaire de haute qualité aux soldats a commencé et va de l’avant avec une réaction positive parmi les soldats, leurs parents et la société. Selon les résultats de 2020, nous avons l’intention de fournir à toutes les unités militaires de l’armée arménienne un tel système alimentaire, grâce auquel les tables quotidiennes de nos soldats seront dignes de leur service .....

J’adresse des salutations spéciales aux officiers de la Police de la République d’Arménie, aux employés du Service de la Sécurité nationale, du ministère des Situations d’urgence, du ministère de la Justice, qui passent ces minutes du Nouvel An au service, assurant la sécurité du pays et du peuple, et je les remercie pour leur service.

Je salue chaleureusement tous ceux qui travaillent dans les domaines de la santé, de l’énergie, des transports, en général, tous ceux qui fêtent le Nouvel an, en travaillant, pas avec les membres de leurs familles.

Et enfin, je salue tous les citoyens de la République d’Arménie, tous nos compatriotes en Arménie, en Artsakh, à la Diaspora ... et surtout aux personnes qui sont ici en ce moment - au cœur d’Erevan, la capitale de tous les Arméniens.

Je vous aime tous, je suis fier de vous tous et je m’incline devant vous tous. Et je vous sers tous : tous vos chagrins sont dans mon cœur, tous vos besoins sont dans mon esprit, tous vos rêves sont dans mon âme.

Souriez-vous, chers compatriotes, parce que le Nouvel an est venu.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Et donc,

Vive la liberté !

Vive la République d’Arménie !

Gloire à nous et à nos enfants qui vivent et vivront dans une Arménie libre et heureuse !"