Les Arméniens sont la seule communauté chrétienne en Iran à fêter le Nouvel an

En Iran, la communauté arménienne est la seule de la République islamique à fêter le Nouvel an. La plupart des Arméniens réalisent le Réveillon chez eux en famille et considèrent que cette fête doit se réaliser en famille avec les proches. Mais de nombreux iraniens non-arméniens participent souvent à cette fête du Nouvel an auprès de leurs amis Arméniens. Selon les données officielles, la communauté arménienne d’Iran est évaluée aujourd’hui à plus de 80 000 membres -ils étaient 200 000 dans les années 1970- très intégrés à la société iranienne avec une présence importante dans la vie économique et politique. La radio publique d’Iran émet également chaque jour un programme en arménien.

Krikor Amirzayan