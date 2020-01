Calme relatif sur la ligne de front en Arménie et en Artsakh la nuit du Réveillon

La nuit du Réveillon fut relativement calme sur la ligne du front arméno-azéri en Arménie a déclaré le 1er janvier Ardzroun Hovhannisyan le porte-parole du ministère arménien de la Défense. Aucun fait notable fut enregistré lors de la nuit du Nouvel an. « Nous aussi nous n’avons presque pas ouvert le feu pour répondre, car la situation était calme » dit Ardzroun Hovhannisyan. De son côté le secrétaire de presse de l’Armée de défense de l’Artsakh, Senor Hasratyan a déclaré que sur la ligne de front en Artsakh la nuit du Nouvel an fut calme tout en ajoutant « Les forces arméniennes du front continuent de répondre aux questions posées et contrôlent avec sureté la situation sur le terrain ».

Krikor Amirzayan