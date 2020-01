L’hymne national arménien fut sacrifié après les douze coups de minuit du Nouvel an sur la Place de la République à Erévan

Pour la première fois depuis l’indépendance de l’Arménie, le 31 décembre à l’occasion de l’arrivée de la nouvelle année, l’hymne national arménien n’a pas retenti sur la Place de la République. En fin de soirée, la Chaîne de la télévision publique d’Arménie avait diffusé les messages du président Armen Sarkissian et du Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine puis avaient le direct avait repris depuis la Place de la République avec le discours du Premier ministre Nikol Pachinian suivi du feu d’artifice accompagné de la prestation du dudukiste Kamo Seiranyan et du concert. Ainsi après minuit à l’arrivée du nouvel an, l’hymne national a été sacrifié cette année. Pourtant selon la Constitution, l’hymne national arménien est inscrit le soir du Nouvel an après les douze coups de minuit. Mais cette année avec la brillante prestation télévisée de Nikol Pachinian descendant du siège du gouvernement sur la Place de la République, rejoint sur le tapis rouge par son épouse et ses enfants était une nouveauté dans le paysage politique arménien. Et visiblement très apprécié du public présent en grand nombre sur la Place de la République et les millions de téléspectateurs qui suivaient en direct l’évènement.

Krikor Amirzayan