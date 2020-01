Mgr. Vahan Hovhanessian, primat, à l’occasion du nouvel an

Chers amis, chers fidèles

À l’occasion du Nouvel An, de Noël et de la naissance du Saint-Enfant dans la grotte, j’ai le plaisir de transmettre mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux aux chrétiens du monde entier et en particulier à la communauté arménienne de France.

Par sa naissance, le Christ a apporté avec lui la lumière divine et céleste de paix, d’harmonie et d’amour dans les ténèbres de ce monde infesté de guerres, de haine, d’égoïsme et d’hypocrisie, mettant ces attributs divins à la disposition de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et confessent à notre Seigneur et Sauveur.

Félicitations à mes chers frères, aux distingués archevêques et évêques de l’église catholique en France, aux archevêques de l’église arménienne catholique, syriaque et copte orthodoxe et aux pasteurs des églises protestantes, et en particulier à ceux qui ont déjà envoyé leurs salutations fraternelles en cette sainte occasion. Il en va de même pour les membres de notre conseil diocésain et des conseils paroissiaux en France ainsi que pour tous les membres du clergé, les prêtres, les diacres et les fils et les filles, les bienheureux bénis de notre diocèse.

Cette année, nous anticipons l’arrivée des jours de fête avec un cœur rempli de tristesse et d’inquiétude pour nos frères et sœurs au Moyen-Orient, en particulier en Syrie et en Irak. Nous devons continuer nos prières pour que Dieu leur ôte l’injustice et la tyrannie et les bénisse d’une vie paisible remplie de joie et de foi.

Nous continuons nos prières pour notre peuple à travers le monde et en particulier en Arménie et au Karabakh, pour le Saint Siège de Saint Etchmiadzin et pour le Catholicos de Tous les Arméniens Karekin II, ainsi que pour les hiérarchies et clergé arméniens. Prière spéciale pour la République d’Arménie et ses forces armées. Que le Seigneur bénisse notre peuple de son amour et de sa paix.

Enfin, alors que nous nous remémorons l’année 2019, nous sommes conscients des âmes de nos proches qui nous ont quittés au cours de l’année, en particulier les martyrs. Que le Seigneur leur accorde la joie éternelle et réconforte leurs proches.

Que la paix du Christ règne sur le monde qui a désespérément besoin de son amour et de sa grâce.

Bonne année et Joyeux Noël.

Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat