Les voeux de France Musa Dagh - Ֆրանս Մուսալեռ

Chers Membres, nous envisageons atteindre les sommets mais pas sans vous parce que nous existons grâce à vous.

C’est ce qui nous motive à souhaiter que cette nouvelle année 2020 soit pour vous pleine d’espoir autant qu’elle suscite en vous plus de courage et de persévérance doublés d’un ardent désir d’aller plus loin.

Qu’elle soit l’année qui consacre la croissance et le développement de vos affaires et différentes activités avec à la clé plus de sourires et de joie.

Pour vous et les personnes qui vous sont chères, que 2020 rime avec bien-être, longévité, entente, paix et tranquillité. Bonne et heureuse année à vous.

FRANCE MUSA-DAGH.