Nikol Pachinian « 2020 sera l’année de la réalisation des espérances pour tous ceux qui doutent »

Le discours du Premier ministre arménien Nikol Pachinian à l’occasion des vœux du Nouvel an à quelques minutes de minuit hier soir sur la Place de la République à Erévan était savamment organisé. Descendant du bâtiment gouvernemental Place de la République, Nikol Pachinian filmé en direct par la chaîne Publique d’Arménie diffusée tant en Arménie que dans le monde, s’avança sur la place accompagné de son épouse Anna Hakobyan et ses enfants. Le Premier ministre, fortement ovationné par les dizaines de milliers de personnes présentes. N. Pachinian évoqua les bons résultats économiques de l’Arménie en 2019 ainsi qu’une série d’éléments heureux pour le pays. Il parla également de l’acquisition par l’Arménie de nouveaux chasseurs opérationnels multifonctions et de nouveaux armements « en très grande quantité ». Il conclut « Tous vos maux sont dans mon cœur, tous vos besoins sont dans mon esprit, tous vos rêves sont dans mon âme. Souriez l’un à l’autre mes chers compatriotes, car le Nouvel an est là ». Son discours de termina à minuit. Il était 21 heures en France. Puis suivit un feu d’artifice, d’embrassades et d’un bain de foule visiblement apprécié par le Premier ministre et son épouse. Un concert prit le relais. L’Arménie fêtait l’arrivée de 2020 avec beaucoup d’espoir et de joie.

Krikor Amirzayan