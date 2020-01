Les voeux de la Première dame d’Arménie.

Chers compatriotes,

En ces dernières heures de l’année qui passe, je vous souhaite une bonne année et un Joyeux Noël.

Je vous souhaite la santé, tout le meilleur, le bonheur personnel, la prospérité et le soleil.

La nouvelle année est une fête en famille, et je vous souhaite la chaleur, l’amour et le soin de chaque membre de votre famille.

Des félicitations spécialesà nos soldats et tous ceux qui célèbrent le nouvel an dans leurs lieux de service, loin des familles et des proches. Merci pour votre patriotisme et votre dévouement.

Je souhaite que 2020 soit une année de paix, de prospérité, de réalisations, de victoires, de bonnes actions et de nouvelle initiative.

Bonne année et Joyeux Noël.

#HappyNewYear #Arpi #Shushan #Mariam