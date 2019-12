Le ministre arménien de la Défense était hier au front au nord de l’Artsakh pour souhaiter la bonne année aux soldats

Hier 31 décembre à l’occasion du Nouvel An et de la Sainte Nativité, le ministre arménien de la Défense Davit Tonoyan accompagné de son homologue de l’Artsakh Karen Abrahamyan s’est rendu sur une position de défense frontalière au nord de la République de l’Artsakh. Les deux hommes ont salué les officiers et soldats qui passeront la nuit du Jour de l’An sur leurs positions de défense frontalière pour que le territoire arménien demeure inviolable par l’ennemi azéri. Davit Tonoyan et Karen Abrahamyan ont inspecté tant le matériel militaire de défense que la préparation des militaires pour faire face à toute attaque. Les ministres de la Défense de l’Arménie et de l’Artsakh ont distribué quelques cadeaux aux soldats et ont souhaité la bonne année aux soldats qui sont au cœur de chaque arménien tant en Arménie qu’en diaspora.

Krikor Amirzayan