Nikol Pachinian a assisté au concert du Nouvel An à l’Opéra d’Erévan hier soir

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian accompagné de son épouse Anna Hakobyan ont assisté hier soir à l’Opéra Spendiaryan d’Erévan au concert du Nouvel An. Ce concert de Fête du Nouvel An était réalisé par l’orchestre symphonique d’Arménie dirigé par Sergueï Smbatyan. Etaient également présents au concert des invités. Le concert était organisé par le ministère de l’Education, des sciences, de la culture et des sports. Il s’est déroulé dans une salle pleine, l’Arménie vouant une passion pour la musique classique.

Krikor Amirzayan