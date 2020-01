Gazprom continuera à fournir du gaz en Arménie suivant les mêmes conditions

Gazprom Export LLC et Gazprom Armenia CJSC ont signé un accord supplémentaire pour la fourniture de gaz russe à l’Arménie, a indiqué la société dans un communiqué.

Conformément à l’accord, à partir du 1er janvier 2020, le prix du gaz à la frontière de la Géorgie et de l’Arménie sera le même qu’en 2019, a précisé la source.

L’accord pour la fourniture de gaz russe entre Gazprom Export et sa filiale en Arménie pour un montant allant jusqu’à 2,5 milliards de mètres cubes par an est valable jusqu’à la fin de 2020.

Gazprom Armenia CJSC fournit du gaz au marché intérieur arménien. L’entreprise assure également le transport, le stockage, la distribution et la vente de gaz, la reconstruction et l’expansion du réseau de transport de gaz et des installations de stockage souterraines de la République.