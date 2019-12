Le Père Noël sur la route de Krimski à Novooukaïniski (Russie) est Arménien et il est chauffeur de car

Sur la route reliant Krimski à Novooukaïniski dans la région de Karsnodar (sud de la Russie), le Père Noël est un Arménien, chauffeur de car. Le site russe « Region online » l’a surnommé l’homme miracle du Nouvel An. Pavel Balyan a aménagé dans un coin de son bus un sapin de Noël et offre aux enfants des sucreries et des fruits. Les réseaux sociaux se sont emparés de cette belle initiative du chauffeur de l’autocar n° 117 qui donne du bonheur et de la joie aux enfants.

Krikor Amirzayan