Entrée gratuite pour le zoo d’Erévan du 1er au 6 janvier

Très bonne initiative du zoo d’Erévan. En ces jours de festivités du Nouvel an, les habitants d’Erévan, les citoyens d’Arménie, de l’Artsakh et les touristes fort nombreux en cette période de fête, pourront avoir un accès gratuit au zoo d’Erévan. Tant les enfants que les adultes, l’entrée au zoo d’Erévan sera gratuite du 1 au 6 janvier 2020 de 10h00 à 17h00. Une occasion de découvrir les nombreux animaux du zoo d’Erévan situé dans le quartier Nor Nork de la capitale.

Site internet : http://www.yerevanzoo.am/

Krikor Amirzayan