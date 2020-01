Erevan définit les conditions d’un accord avec une entreprise d’énergie solaire des Emirats Arabes Unis

Le gouvernement arménien a fixé ses conditions pour un éventuel accord de plusieurs millions de dollars avec une société basée à Abu Dhabi qui a proposé de construire deux grandes centrales solaires en Arménie.

Abu Dhabi Future Energy Company, également connue sous le nom de Masdar, et le Fonds arménien d’intérêts nationaux (ANIF) ont signé un « accord de développement conjoint » à cet effet dans la capitale des Émirats arabes unis (EAU) le 30 novembre.

Dans une déclaration conjointe, ils ont expliqué que Masdar était prêt à investir au moins 300 millions de dollars dans la construction des deux centrales électriques qui auraient une capacité combinée de 400 mégawatts. Cela correspondrait presque à la capacité nominale de la centrale nucléaire de Metsamor, qui produit plus du tiers de l’électricité arménienne.

Le cabinet du Premier ministre Nikol Pachinian a discuté du projet proposé par Masdar et a fait plus de lumière sur celui-ci lors d’une réunion hebdomadaire tenue en fin de semaine dernière.

En particulier, des responsables gouvernementaux ont affirmé que les deux centrales solaires seraient construites d’ici 2024 et 2025. Masdar a besoin non seulement de vastes parcelles de terrain pour ces installations, mais aussi que le gouvernement garantisse que le réseau de distribution d’énergie arménien paiera environ 3 cents US pour chaque kilowatt / heure d’électricité à produire par eux.

Pachinian a répondu que la firme des EAU offre « un tarif très bon et bas » qui est bien inférieur au coût actuel de la production d’électricité en Arménie. Néanmoins, a-t-il nuancé, le gouvernement devrait essayer d’attirer une « proposition encore meilleure » d’autres sociétés d’énergie renouvelable.

En conséquence, le gouvernement a décidé de lancer en 2020 et 2021 des appels d’offres internationaux pour le droit de construire deux centrales solaires de 200 mégawatts dans le pays. « S’il s’avère qu’il n’y a pas de meilleure offre, le projet sera mis en œuvre par l’investisseur qui a rédigé la proposition », a assuré Pachinian, se référant à Masdar.

Masdar a déjà investi au moins 8,5 milliards de dollars dans des projets d’énergie renouvelable aux EAU et à l’étranger.

Les gouvernements arménien actuel et ancien se sont engagés à augmenter considérablement la part actuellement modeste des énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité. Selon le vice-Premier ministre Tigran Avinian, l’Arménie pourrait et devrait avoir jusqu’à 1000 mégawatts de capacité d’énergie solaire d’ici 2030.

La première centrale solaire arménienne d’une capacité de 0,5 mégawatt a été mise en service en septembre 2017. Six autres petites installations de ce type ont été connectées au réseau électrique national en novembre 2018. Des entreprises privées arméniennes ont commencé à construire plusieurs autres centrales solaires au cours des mois suivants.

Une usine beaucoup plus grande de 55 mégawatts devrait être construite par une entreprise espagnole d’énergie renouvelable dans le nord-est de la province de Gegharkunik d’ici la fin de 2020. Le projet de 50 millions de dollars est principalement financé par une subvention de la Banque mondiale allouée à l’Arménie en 2015.