Noël Arménien par Les Jeunes de Nareg Lyon

Le 5 janvier 2020 à partir de 12:00 heures, Les Jeunes de Nareg Lyon - Նարեկացի Երիտասարդաց Լիոն organisent le Noël Arménien au 7 Rue Dr. Dolard à Villeurbanne (69100).

L’association Les Jeunes de Nareg de Villeurbanne vous invite à fêter dignement le Noël Arménien en compagnie de notre père Kevork Noradounguian. Cette fête se déroulera le dimanche 5 janvier à midi, après la messe hebdomadaire présidée par notre très cher Père, au 7 rue du Docteur Dolard.

Le repas et les activités seront préparés par nos soins, avec l’aide de certains des paroissiens de l’église Saint-Grégoire de Nareg.

Le repas sera constitué :

D’un apéritif

D’une entrée

D’une bouteille

D’un repas

D’’un dessert

De fruits

Un café

Bien entendu, les boissons seront nombreuses et variées en fonction de vos désirs.

De nombreuses activités drôles et conviviales vous attendent afin de pouvoir gagner de nombreux lots.

Le repas, ainsi que les activités seront proposés aux tarifs suivants :

20 € en prévente : contacter les numéros que vous trouverez ci-après avec un message ou envoyer un message sur le page Les Jeunes de Nareg ou sur l’adresse mail.

25 € sur place

10 € pour les enfants âgés de moins de 12 ans

Pour réserver une place en prévente, contactez :

Hrag : 06 79 45 31 47

Alec : 06 50 77 43 71

Ou par adresse e-mail : lesjeunesdenareg@gmail.com

Merci beaucoup à tous ! On vous attend nombreux pour fêter Noël.

Le père Noël attend également les petits ainsi que les grands pour offrir ses cadeaux.

N’hésitez pas à transmettre le message à vos familles / vos amis ou autres.

A très vite !

Les jeunes de Nareg Lyon