Réveillon du 31 décembre 2019 par l’Association Majolane Arménienne pour la Solidarité et la Culture

Le 31 déc. 2019 à partir de 20h30 à l’Espace Jean Poperen, 135 Rue de la République à Meyzieu (69330) Réveillon du 31 décembre 2019 par l’Association Majolane Arménienne pour la Solidarité et la Culture.

L’AMASC (Association Majolane Arménienne pour la Solidarité et la Culture) organise la fête du Réveillon du 31 décembre au profit des enfants de la ville de Hrazdan.Nous vous attendons nombreux afin de venir célébrer ensemble la nouvelle année.La soirée sera animée par l’excellent chanteur Berj BEKERIAN accompagné de l’incontournable Roupig KIRAZIAN.

Plusieurs animations et surprises vous attendent durant la soirée !

🔵🔴 PRÉVENTE 50 € 🔴🔵

* Tarif Adulte comprenant le repas + boisson (1 bouteille de vin pour 4 personnes) + soirée

Tarif Enfant 👶🏻 de 6 à 13 ans : 25€

Soirée uniquement à partir de 23h : 30€

☎️ RÉSERVATIONS ☎️

📞 06.84.53.87.24

📞 06.52.85.75.97 (à partir de 17h)