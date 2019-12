Revue de la presse arménienne du 17 décembre 2019

L’Arménie est d’une « importance stratégique » selon le ministère des Affaires étrangères néerlandais/ Le ministère des Affaires étrangères néerlandais a justifié sur son site internet la décision d’ouvrir une Ambassade des Pays-Bas en Arménie en 2020. « L’Arménie est prise en sandwich entre la Russie, la Turquie et l’Iran et revêt donc une importance stratégique. Depuis la révolution de Velours en avril 2018, le nouveau gouvernement modernise le pays et lutte contre la corruption. Les Pays-Bas peuvent soutenir ce processus. L’Arménie est actuellement le seul pays de cette région où les Pays-Bas n’ont pas d’Ambassade. » Pour mémoire, le 5 décembre le Parlement néerlandais a adopté à l’unanimité la décision d’ouvrir une Ambassade à Erevan, avec un budget de 2 millions d’euros.

La compagnie aérienne hongroise low-cost Wizz Air commencera à opérer des vols depuis Erevan en avril/ Á partir d’avril, la compagnie aérienne Wizz Air opérera des vols deux fois par semaine depuis Erevan vers Vienne et Vilnius avec des billets démarrant à 24.99 euros. Wizz Air est la deuxième compagnie aérienne européenne low-cost à se lancer sur le marché arménien depuis l’arrivée de Ryanair, dont les premiers vols débuteront à partir de janvier 2020 (cf. revue du 16 au 17 octobre 2019). La présidente du Comité de l’aviation civile, Tatevik Revazyan, a déclaré ne pas vouloir « être limitée avec Wizz Air et Ryanair seulement » afin d’ « avoir une grande concurrence sur notre marché ». Elle est également revenue sur l’arrivée d’une compagnie aérienne arménienne sur le marché en 2020, expliquant que les documents relatifs à un tel lancement étaient en cours d’évaluations (cf. revue du 04 décembre 2019).

Le Parlement approuve la création d’un groupe de travail afin de lutter contre les discours haineux/ Le Comité permanent sur la protection des droits de l’homme et des affaires publiques a chargé ce groupe de travail de réfléchir à des mesures pouvant être transposées dans la loi afin de protéger les groupes vulnérables contre les incitations à la haine. La future loi sera également chargée de lutter contre la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, sans toutefois porter atteinte à la liberté d’expression et d’information. Le député Sargis Khandanyan du bloc gouvernemental « Mon Pas » a été nommé à la tête du groupe.

Un mémorial sur les victimes des évènements du 1er mars 2008 sera érigé à Erevan/ Le Conseil de la ville d’Erevan a modifié son budget pour 2019 en allouant 2 millions de drams (3760 €) à la construction d’un mémorial sur les victimes des évènements du 1er mars 2008. Pour mémoire, les manifestations du 1er mars 2008 à Erevan avaient causé la mort de 10 personnes et une enquête judicaire est toujours en cours.

Les déchets dangereux seront séparés des ordures ménagères à Erevan/ Le maire d’Erevan, Hayk Marutyan, a déclaré à une réunion du Conseil des anciens que des centres spéciaux seraient créés pour collecter les déchets dangereux. Il a rappelé qu’ « aujourd’hui, les déchets dangereux et les ordures ménagères sont collectés ensembles dans la décharge de Nubarashen, ce qui est inadmissible au 21e siècle ». Pour soutenir cet effort environnemental, 3.4 milliards de drams (6.4 millions d’euros) seront alloués à une ONG spécialisée dans l’écologie, en partenariat avec la mairie.

Rédaction : Emile Jacquet.

