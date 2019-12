Artak Davtyan, le commandant de l’Etat-major de l’Armée arménienne s’est rendu sur une base frontalière en Arménie

Le 30 décembre le général Artak Davtyan le commandant de l’Etat-major de l’armée arménienne s’est rendue sur un base frontalière N pour une visite de travail. Artak Davtyan a pris connaissance sur place de la situation frontalière, de l’état physique des soldats, de leur moral et de leur étant de préparation à contrer l’ennemi. Il s’est intéressé sur les travaux de consolidation des positions de défense, de l’organisation des gardes aux frontières et divers éléments liés à la vie des soldats. Il a souhaité au soldats santé et résistance à l’occasion de la Bonne Année et la Sainte Nativité.

Krikor Amirzayan