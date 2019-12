Bako Sahakian s’est rendu au front sud de l’Artsakh à l’occasion du Nouvel An et rencontré les soldats Arméniens défendant le territoire

Hier 30 décembre Bako Sahakian le président de la République de l’Artsakh a visité le front au sud de l’Artsakh. Il était accompagné du général Karen Abrahamyan le commandant des forces armées de Défense de l’Artsakh. Le président Bako Sahakian a souhaité aux soldats du front un bon Nouvel An et la Sainte Nativité (le Noël arménien du 6 janvier). Il a pris connaissance sur les moyens de défense mis en place au front et souhaité aux soldats une mission sans danger et un retour dans leurs familles.

Krikor Amirzayan