La contre attaque des avocats de Hrayr Tovmassian

Les avocats du président de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmassian ont réagi vivement lundi 30 décembre à l’acte d’accusation porté par le Service spécial d’enquête la veille contre leur client en soulignant qu’il constituait une violation de la législation arménienne. Ils ont par ailleurs réaffirmé le rejet catégorique par H.Tovmassian des accusations d’abus de pouvoir dont il se serait rendu coupable alors qu’il était ministre de la justice, de 2010 à 2014. Le bureau du procureur général Artur Davtian avait affirmé vendredi qu’il aurait privatisé illégalement un bureau de Erevan et contraint des notaires mandatés par son ministère à louer d’autres bureaux qui étaient de fait sa propriété. H. Tovmassian a récusé de telles allégations, estimant qu’elles s’inscrivaient dans le cadre des efforts toujours plus insistants du gouvernement arménien visant à le pousser à la démission. Dans un communiqué diffusé vendredi à la suite de la mise en accusation prononcée par le parquet, les avocats de H.Tovmassian avaient aussi fait valoir que A.Davtian n’était pas habilité à inculper le président de la plus haute cour du pays sans le consentement de la majorité des huit autres membres de la Cour constitutionnelle. Les procureurs avaient invoqué de leur côté le fait qu’en vertu de la Constitution arménienne amendée en 2015, ils n’avaient besoin d’une telle autorisation que dans le cas où le juge d’une haute cour est poursuivi pour des faits “en relation avec l’exercice de ses fonctions”. Ils ont souligné le fait que H.Tovmassian est poursuivi pour des faits liés à ses activités passées au sein de l’ancien gouvernement. Dans une déclaration, les avocats ont contré cette interprétation de la Constitution amendée en faisant valoir qu’elle n’était entrée en vigueur qu’en avril 2018, soit peu après que H. Tovmassian a été nommé à la présidence de la Cour constitutionnelle. Les procureurs devraient de ce fait s’appuyer sur les termes de la version précédente de la Constitution qui accorde aux juges de la Cour constitutionnelle une immunité inconditionnelle au regard des poursuites, ont souligné les avocats, en précisant que les lois arméniennes ne sauraient être appliquées de manière rétroactive. L’un des avocats, Amram Makinian, s’en est tenu à cette position à l’antenne du service arménien de RFE/RL lundi, en balayant du revers de la main les arguments des procureurs. Dans leur déclaration, les avocats accusent aussi les procureurs de violer la loi arménienne sur la Cour constitutionnelle qui stipule que des poursuites criminelles contre ses juges doivent garder un caractère confidentiel et ne peuvent permettre “quelque interférence directe ou indirecte” dans leur travail. Sept des neuf juges de la Cour ont publié lundi une déclaration commune pressant les autorités compétentes d’observer un “strict” respect de cette disposition légale. Ils ont dans le même temps précisé que la plus haute Cour d’Arménie continuait à “travailler normalement” en dépit des poursuites sans précédent engagées contre son président. Les juges n’ont toutefois pas précisé s’ils pensaient que les autorités seraient en mesure de poursuivre H. Tovmasian sans leur consentement. H.Tovmasian avait été appelé lundi à répondre àn d’autres questions du Service spécial d’enquête (SIS) mais cette instance avait accepté de reporter l’interrogatoire à la demande de ses avocats. H.Tovmasian a refuse de faire quelque déposition quand des enquêteurs du SIS l’avaient rencontré dans son bureau de la Cour vendredi. Il avait rappelé que le gouvernement arménien l’avait mis en garde cet été, en lui faisant clairement comprendre qu’il serait inculpé s’il ne démissionnait pas. Le premier ministre Nikol Pachinian avait souhaité en termes à peine voiles le départ de H. Tovmassian et d’autres membres de la Cour constitutionnelle en août dernier, en les accusant de garder des liens étroits avec les anciens dirigeants du pays et de dresser des obstacles devant ses réformes qui viseraient selon lui à créer une “justice vraiment indépendante”. Ses opposants et détracteurs affirment au contraire qu’il chercherait à prendre le contrôle de tout l’appareil judiciaire. Le SIS a annoncé sa décision d’interroger H.Tovmassian jeudi dernier, soit quelques heures seulement après que le président Armen Sarkissian eut signé le texte de loi controversé rédigé par le gouvernement offrant des compensations financières à sept des juges de la Cour constitutionnelle à condition qu’ils prennent leur retraite anticipée. Ararat Mirzoyan, le président du Parlement arménien, qui est aussi un proche collaborateur de N. Pachinian, a une fois encore défendu à cette occasion un texte qui suscite pourtant de vives critiques. Dans une interview accordée Dimanche à RFE/RL, A.Mirzoyan l’a présenté comme un mécanisme normal en vue d’obtenir un règlement "sans douleur” de la “crise” de la Cour constitutionnelle à laquelle fait face le pays depuis plusieurs mois. Il a laisse entendre que les autorités pourraient opter pour des changements constitutionnels bien plus radicaux si les juges refusaient la retraite anticipée qui leur est proposée. Différents media arméniens ont fait savoir que les autorités étudiaient des amendements constitutionnels qui pourraient notamment se traduire par la fusion de la Cour constitutionnelle avec une autre haute Cour si le gouvernement ne parvenait pas à modifier la composition de la Cour constitutionnelle.