A l’occasion du Nouvel An le Premier ministre Nikol Pachinian visita des villes et villages de la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie et offrit des cadeaux aux enfants

Le Premier ministre Nikol Pachinian accompagné de son épouse Anna Hakobyan ont visité le 30 décembre quelques communes de la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie, frontalière de l’Azerbaïdjan. Nikol Pachinian s’est rendu aux villages et villes de Koghb, Noyemberian, Baghanis, Kot et Oskevan, s’est entretenu avec les habitants en les écoutant et en répondant à leurs questions.

Le Premier ministre a souhaité à tous santé, bonheur et réussite à l’occasion du Nouvel An et la Sainte Nativité en offrant des cadeaux aux enfants. Puis Nikol Pachinian visita Idjevan sa ville natale qui est le chef-lieu de la région de Tavouch. En compagnie de Souren Papikyan le ministre des Territoires, du Préfet de la région Haïk Tchobanyan et du maire Haïk Ghalouyan il parcourut les rues d’Idjevan et s’informa sur les travaux en cours de réfection des routes et des jardins publics. Au siège de la Préfecture de Tavouch, Nikol Pachinian s’informa sur les projets des travaux pour 2020.

Krikor Amirzayan