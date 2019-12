Hier matin l’aéroport international Zvartnots-Armenia d’Erévan a dépassé le seuil des 3 millions de passagers pour l’année 2019

Comme prévu ce lundi 30 décembre dans la matinée avec les passagers du vol Moscou-Erévan, l’aéroport international arménien Zvartnots d’Erévan a atteint le seuil des 3 millions de passagers à l’arrivée et au départ. Lors de leur arrivée, les passagers de l’avion Moscou-Erévan se sont vus remettre quelques cadeaux et ont assisté à une réception avec un mini-concert. Satenik Hovhannisyan la responsable de communication de l’aéroport Zvartnots-Armenia a affirmé que l’an dernier le nombre de passagers transitant par l’aéroport était de 2 690 000 contre plus de 3 millions cette année, soit une augmentation de 11%. Au cours de ces 4 dernières années, l’augmentation fut de plus de 50% passant de 1,5 million à plus de 3 millions. S. Hovhannisyan a également affirmé qu’en liaison avec de nombreux organismes une promotion de l’Arménie était réalisée afin d’attirer davantage de touristes en Arménie…et donc plus de passagers pour Zvartnots.

Krikor Amirzayan