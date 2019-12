Jeune et Arménien : Une autre image de l’Arménie - MON PAYS

Sacha et Pablo se sont rendus en Arménie pour ce troisième épisode de MON PAYS afin de rencontrer les jeunes du pays pour qu’ils nous parlent de leur quotidien, de leur vie et de leurs habitudes en 2019. Prêt.e.s à en savoir plus sur ce pays