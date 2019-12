Rencontre avec Téo Boutinaud au CNMA 15 janvier 2020

Rencontre avec Téo Boutinaud le 15 janvier 2020, à 19h00 , au CNMA.

Ce jeune diplômé de master en management du sport s’était lancé un défi : rejoindre l’Arménie à vélo !

Ce défi on ne peut plus sportif avait un but caritatif, celui de récolter des fonds pour une association oeuvrant en faveur du développement social et économique de l’Arménie.

Le défi est relevé ! Téo Boutinaud est de retour d’Arménie et vous propose un retour en image sur cette surprenante expérience humaine qu’il a entrepris en septembre 2019.

Entrée : 5€

Gratuit si adhérent.