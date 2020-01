Revue de la presse azerbaïdjanaise - 27 décembre 2019

Politique intérieure

• AzerPress - Par décret présidentiel, Eldar Nouriev a été nommé vice-ministre de la Justice.

Il avait occupé le poste de chef du département du contrôle de l’État à l’administration présidentielle jusqu’en novembre dernier.

• Azernews - « 15 154 personnes ont été élues aux municipalités le 23 décembre », a déclaré le président de la Commission électorale centrale (CEC) Mazahir Panahov. https://bit.ly/2ZsL8yt

• Azernews - La mission d’évaluation des besoins de l’OSCE / BIDDH a publié son rapport relatif à sa visite en Azerbaïdjan dans le cadre des prochaines élections législatives anticipées (le 9 février 2020). La mission constate que la législation n’a pas été améliorée selon les recommandations précédentes de l’OSCE / BIDDH en matière de liberté de réunion et d’expression, de médias, et d’enregistrement de candidats. https://bit.ly/361M4wi

• Azernews - Selon la CEC, vingt partis politiques vont participer aux élections parlementaires et 1 329 ont soumis leurs candidatures. https://bit.ly/2Qno2VV, https://bit.ly/39ftvXt

• Contact.az - L’Institut national des initiatives démocratiques a rendu publique son évaluation dans laquelle il déclare que la situation préélectorale se caractérise par le manque de dialogue entre les forces politiques réelles et par une atmosphère politique défavorable. https://bit.ly/2QqxoQz

• Azertaj - Le Président Aliyev a pris connaissance des travaux de construction de la nouvelle route Bakou-Gouba. https://azertag.az/fr/xeber/france-1376347

• Contact.az - Accusé de désobéissance aux forces de l’ordre, le rappeur Parviz Guluzadeh a été placé en détention provisoire pour une durée de 30 jours. Selon l’article, ses derniers clips seraient à l’origine de son arrestation dans lesquels le rappeur critiquait la corruption et l’arbitraire des autorités. https://bit.ly/37gXRXY

Politique étrangère

• Azertaj - Le Président Aliyev a reçu le 26 décembre une délégation conduite par la ministre turque du Commerce, Ruhsar Pekcan. https://azertag.az/fr/xeber/france-1376105

• Azertaj - Le Président Aliyev a accordé une interview à la chaîne de télévision russe « Rossiya 24 ». https://bit.ly/34VLoah

• Azernews - Azerbaijani Foreign Ministry : “There has been no information about the presence of Azerbaijanis among the victims in the plane crash in Almaty (Kazakhstan)”. https://bit.ly/2Zs2JGR

• Azernews - “Group of Azerbaijani peacekeepers returns from Afghanistan”. https://bit.ly/2Myu0lB

Haut-Karabakh

• Report.az - « La Communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh (CAHK) a toujours été prête à rencontrer la partie arménienne », a déclaré le dirigeant de la CAHK Tural Ganjaliyev. https://bit.ly/34ZDvkc Head of Community : “Armenia must extradite Dilgam Askerov and Shahbaz Guliyev to Azerbaijan”. https://bit.ly/2MxM6o6, https://bit.ly/2SsmvjU

• AzerPress - « L’Arménie considère que la menace d’un conflit armé au Haut-Karabakh est réelle en raison de l’absence d’une solution politique », a déclaré Artak Davtyan, chef de l’état-major des Forces armées arméniennes.

Economie

• Ona.az - “Azerbaijan’s State Program for Efficient Use of Water Resources to be prepared”. https://bit.ly/2Q2lH3L

• Report.az - “Azerbaijan Airlines “AZAL” to open its sky to all airlines”. https://bit.ly/37eLtYs

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,8905 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France