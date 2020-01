Revue de la presse azerbaïdjanaise - 26 décembre 2019

Politique intérieure

• Haqqin.az - Andreï Sipiline a été nommé assistant de la Première vice-Présidente. Il avait précédemment occupé plusieurs postes de direction à « Pasha Construction ». https://bit.ly/2QfViyk

• Report.az - Selon le président de la Commission électorale centrale, Mazahir Panakhov, des irrégularités aux élections municipales (23 décembre) ont été constatées dans 20 bureaux de vote et 25 plaintes relatives aux incidents ont été déposées. Les résultats définitifs seront connus au plus tard sous 25 jours, conformément à la législation. https://bit.ly/2EVfikp, https://bit.ly/2PYJjGg

• Contact.az - Une centaine de personnes ont protesté dans le district d’Oghuz (279 km au nord-ouest de Bakou) contre la réélection du chef de la municipalité Boyuk Soyudlu qu’ils accusent de vendre des parcelles à des inconnus. https://bit.ly/2ZqkV3N

• Contact.az - “Non-standard Interview on Standard Development”. L’article revient sur une interview accordée par le Président Aliyev à l’occasion de son anniversaire (23 décembre) mettant l’accent sur le rajeunissement des cadres et le renouvellement de l’opposition. Selon l’auteur, le fait que les récentes élections municipales aient été entachées d’irrégularités a montré une fois de plus que rien n’avait changé au fond s’agissant de l’administration de l’Etat où continue à régner la pensée autoritaire. En matière de politique étrangère, le Président azerbaïdjanais a fait comprendre qu’il n’envisageait pas d’accélérer l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’OMC et qu’il jugeait inutile de faire davantage d’efforts relatifs à l’intégration européenne. https://bit.ly/2ZnNte4

• Contact.az - Un groupe de militants de la société civile a annoncé la création d’un bloc électoral appelé « Mouvement » qui comprend 18 candidats aux prochaines élections parlementaires anticipées (9 février 2020). https://bit.ly/2StJ7Av

• Azertaj - Le Président Aliyev a inauguré le centre n°2 de l’Agence de sécurité sociale durable et réactive (DOST) du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale https://bit.ly/2rsZ7I9 et a participé à la cérémonie d’attribution d’appartements et d’automobiles à des membres de familles de soldats morts ou blessés pendant la guerre du Haut-Karabakh. https://bit.ly/2Sxv79f Le Président azerbaïdjanais a également inauguré le Boulevard central dans la Ville Blanche (Bakou) en présence de membres de sa famille. https://bit.ly/39dnzyc

• Azertaj - Le Président Aliyev a félicité le peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde (31 décembre). https://bit.ly/2skLF9B

• Report.az - “President Ilham Aliyev attends ceremony dedicated to 2019 sporting results”. https://bit.ly/39hIVL1

• Trend - L’Office du tourisme d’Azerbaïdjan lancera des initiatives touristiques dédiées au patrimoine culturel juif et allemand en Azerbaïdjan. https://en.trend.az/business/tourism/3169129.html

Politique étrangère

• Azertaj - Le Président Aliyev a reçu le 25 décembre les lettres de créance de l’Ambassadrice d’Algérie en Azerbaïdjan, Mme Salima Abdelhak https://bit.ly/39cjM4e, ainsi que celles de l’Ambassadeur d’Israël en Azerbaïdjan, George Dick. https://bit.ly/35YSMTE Le Chef de l’Etat azerbaïdjanais a également reçu le 24 décembre le président de la Confédération mondiale d’Ethnosports, Bilal Erdogan (fils du Président turc). https://bit.ly/35Tpy8N

• Haqqin.az - Un avion de chasse MiG-29 appartenant aux Forces aériennes iraniennes s’est écrasé près de la frontière avec l’Azerbaïdjan. https://bit.ly/2tTGSMT

• Report.az - “UNICEF takes control of the issue of Azerbaijani children who lost their parents in Syria”. Le Représentant de l’UNICEF en Azerbaïdjan, Edward Carwardine, a fait cette déclaration à l’occasion d’un entretien avec l’Ombudsman, Sabina Aliyeva. https://bit.ly/2SojQYu

Haut-Karabakh

• Azertaj - « Les dirigeants actuels de l’Arménie, poursuivant la pratique de leurs prédécesseurs, ont souvent recours à la diffusion de déclarations fictives qui ne semblent pas convaincantes », a déclaré la porte-parole du MAE azerbaïdjanais, réagissant aux commentaires du ministre arménien des Affaires étrangères sur le soi-disant pogrom d’Arméniens au Nakhitchevan. https://bit.ly/2t5ZaKw

• Azertaj - “For us, Nagorno-Karabakh is a territory that is occupied, and we fully support the peaceful resolution of the conflict. Egypt as a government supports international legitimacy”, a déclaré l’Ambassadeur d’Egypte en Azerbaïdjan, réagissant ainsi à une rencontre en Egypte entre un « Représentant » de la soi-disant direction du Haut-Karabakh et le gouverneur de Charm el-Cheikh. https://bit.ly/2QkU1WQ

Economie

• Azertaj - Le vice-Premier ministre géorgien a reçu le 24 décembre le président de la SOCAR. https://bit.ly/2tRM57S

• Azertaj - “325m new motorway bridge on Azerbaijani-Russian border inaugurated”. La cérémonie d’inauguration a eu lieu le 24 décembre avec la participation du vice-Premier ministre azerbaïdjanais Shahin Mustafayev et du ministre russe du Développement économique Maxime Oreshkine. https://bit.ly/34Y80XP

• Report.az - Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Jabbarov, a reçu le 24 décembre la Représentante permanente en Azerbaïdjan de la Société financière internationale (IFC) Aliya Azimova. https://bit.ly/35Xpp4f

• Report.az - “WB to perform diagnostics of Azerbaijan’s private sector”. https://bit.ly/34V8HRF

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,8852 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France