Revue de la presse azerbaïdjanaise - 24 décembre 2019

Politique intérieure

• Haqqin.az - Le portail a publié une interview du Président Aliyev à quatre chaînes de télévision pour évoquer le bilan de l’année 2019. S’agissant du règlement du conflit du Haut-Karabakh, le chef de l’Etat azerbaïdjanais a déploré le manque de progrès sérieux en 2019 qui seraient dus à la position non-constructive des autorités arméniennes et à l’absence de pression sur l’Arménie. https://bit.ly/34RJmrR Par ailleurs, I. Aliyev explique que l’Azerbaïdjan n’est pas pressé de signer un nouvel accord de partenariat. Selon lui, l’UE propose d’exporter le gaz azerbaïdjanais vers l’Europe à des prix réduits ce qui est inacceptable, et il n’est pas non plus opportun pour le pays d’adhérer à l’Organisation mondiale du commerce. https://bit.ly/36Ytyoy, https://bit.ly/2Qdxg6Z Le Président Aliyev a également déclaré que le pays n’envisageait pas de sortir du Partenariat oriental de l’UE, même s’il n’était personnellement pas convaincu de l’intérêt de ce programme et que son pays était plutôt en faveur de coopérations bilatérales : « S’il s’agit de l’intégration européenne, il est clair que pour les pays post-soviétiques, cet objectif est inaccessible », a-t-il conclu https://haqqin.az/news/165996

• Report.az - La commission électorale centrale (CEC) a rendu public les résultats des élections municipales. Selon la CEC, treize partis politiques y ont participé et 41.462 candidatures avaient été acceptées par la CEC. 15.156 candidats ont été élus dans les 1606 municipalités. Le taux de participation aurait été 32,72% (soit 1.627.064 votants sur 4.972.356 inscrits). https://bit.ly/2rnsH1z

• Contact.az - Selon l’activiste Rabiya Mammadova, des cas de bourrage des urnes et de vote des mêmes personnes dans plusieurs bureaux ont été constatés lors des élections municipales dans le district de Binagadi (Bakou). https://bit.ly/35Syc7x Une autre activiste Vafa Nagui, candidate dans le district de Neftchala, a également fait état d’un certain nombre d’irrégularités. https://bit.ly/2tFDpkK, https://bit.ly/35SkgdP

• Contact.az - Selon la CEC, le blogueur Mehman Huseynov n’a pas été élu membre de la municipalité dans le district de Surakhani. M. Huseynov a, pour sa part, a affirmé que les résultats avaient été falsifiés et que ses observateurs n’avaient pas été autorisés à participer au dépouillement des bulletins. https://bit.ly/2PRdRcZ

• Contact.az - Sept individus condamnés dans « l’affaire de Ganja » ont entamé une grève de la faim dans la maison d’arrêt n°2. https://bit.ly/2QdIVmh

Politique étrangère

• Haqqin.az - Le Président Aliyev a reçu aujourd’hui le ministre russe du Développement économique, Maxime Oreshkine. https://haqqin.az/news/166015

• Report.az - Le Premier ministre géorgien a reçu hier le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Les parties ont notamment évoqué la délimitation des frontières. https://bit.ly/2Mpmytf

• Report.az, Trend - A l’occasion de la 8e réunion tripartite à Tbilissi des ministres géorgien, azerbaïdjanais et turc des Affaires étrangères, le ministre azerbaïdjanais a déclaré : “Cooperation between Azerbaijan, Turkey, and Georgia is not limited to strategic importance but rose to the level of the union”. https://bit.ly/2Zkub9j, https://bit.ly/2Zk0ZiH A l’issue de cette réunion, une déclaration commune a été signée dans laquelle les parties ont notamment réaffirmé l’importance d’un règlement pacifique et durable du conflit dans les régions géorgiennes d’Abkhazie et de la région de Tskhinvali (Ossétie du Sud) ainsi que du conflit du Haut-Karabakh. https://bit.ly/3723ucc

• Report.az - L’Ambassadeur de la délégation de l’UE en Azerbaïdjan, Kestutis Jankauskas, a fait savoir que le deuxième round du dialogue sur la sécurité entre l’Azerbaïdjan et l’UE était de haut niveau et que les parties avaient convenu de se réunir une fois par an. https://bit.ly/35Sizgv

• Report.az - A l’occasion du 10e anniversaire du Partenariat oriental de l’UE organisé par l’ambassade de Pologne, le Chargé d’Affaires de la Pologne en Azerbaïdjan, Mikhaïl Grechalo, a déclaré que la Pologne était l’un des initiateurs de ce programme, conçu pour approfondir la coopération et visant à resserrer les liens avec les pays post-soviétiques qui ne font pas partie de l’UE. https://bit.ly/2SnG6Sk, https://bit.ly/2PV8ObT

• Contact.az - Selon le quotidien économique russe « Vedomosti », l’Azerbaïdjan souhaiterait acquérir des avions de chasse russe « Su-57 » de cinquième génération. https://bit.ly/2SsEZkB

Economie

• Trend - “Azerbaijani State Oil Company opens new multifunctional complex in Georgia”. https://bit.ly/375PCOg

• Trend - Selon le ministre azerbaïdjanais des Finances, l’Azerbaïdjan a l’intention de recevoir un prêt de la Banque mondiale pour poursuivre un projet de dématérialisation du système judiciaire. https://bit.ly/2MoK0qm

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8850 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

