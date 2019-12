Revue de la presse azerbaïdjanaise - 23 décembre 2019

Politique intérieure

• Azertaj - Les élections municipales se tiennent aujourd’hui en Azerbaïdjan. Le Président Aliyev, son épouse Mehriban Aliyeva et leur fille Leyla Aliyeva ont voté dans la circonscription n°6 du district de Sabaïl (Bakou). https://bit.ly/2MjW8sC

• Report.az - Selon la Commission électorale centrale, le taux de participation aux élections municipales était de 26,88% vers 15h00, soit 1.336.733 sur 4.972.356 électeurs. https://bit.ly/395g0to

• Contact.az - Des membres de la mission d’évaluation de l’OSCE et du BIDDH ont rencontré des représentants de la société civile en Azerbaïdjan dans la perspective des prochaines élections législatives anticipées (9 février). https://bit.ly/360a8Ql

• APA - Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a démenti les informations selon lesquelles des équipements militaires israéliens seraient déployés en Azerbaïdjan contre l’Iran. https://bit.ly/395z7n1

• Contact.az - Des proches parents des individus condamnés dans l’affaire de Gandja (juillet 2018) ont protesté devant la Cour d’Appel de Bakou, en demandant notamment l’abandon de l’affaire qu’ils estiment « montée de toutes pièces ». https://bit.ly/395GcUJ

Politique étrangère

• Aztc.gov.az, Newbakulife.com - Le Centre de Traduction d’Etat d’Azerbaïdjan a publié une interview accordée par l’Ambassadeur de France en Azerbaïdjan, Zacharie Gross, lors de sa visite du centre. https://bit.ly/2sYckJ7, https://bit.ly/2Sj2CvO

• Azertaj - Le Président Aliyev a participé au sommet informel des chefs d’Etat de la CEI qui s’est tenu le 20 décembre à Saint-Pétersbourg. https://bit.ly/2SggFSC A cette occasion, le Président Aliyev a reçu des représentants de la diaspora azerbaïdjanaise locale. Il a déclaré que l’année 2019 avait été un succès dans la relation bilatérale et que le ministre russe de l’Economie se rendrait à Bakou d’ici à la fin 2019 afin d’inaugurer un pont construit sur la rivière « Samur » (frontière russo-azerbaïdjanaise). https://bit.ly/35PugEB

• Report.az - Les Président russes, bulgare, tadjik, kirghiz, ainsi que le Président du gouvernement russe Dmitri Medvedev ont félicité le Président azerbaïdjanais à l’occasion de son anniversaire (le 23 décembre).https://bit.ly/2EN6Vax,https://bit.ly/35Q7Inc, https://bit.ly/34Sp1ma, https://bit.ly/2MlDukg, https://bit.ly/398flXW

• Trend - “2nd EU-Azerbaijan Security Dialogue took place in Baku”. https://bit.ly/2sfssWJ

• Report.az - Tbilissi a accueilli aujourd’hui la 8e réunion tripartite des ministres géorgien, azerbaïdjanais et turc des Affaires étrangères. https://bit.ly/2Q9DDIF

• APA - Dmitri Rogozine, directeur de l’Agence spatiale fédérale russe (ROSCOSMOS) se rendra en Azerbaïdjan d’ici à la fin janvier 2020. https://bit.ly/2MjGBJy

• Contact.az - L’Azerbaïdjan a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, également appelée « la Convention de Lanzarote ». https://bit.ly/372nfQQ

Haut-Karabakh

• Azertaj - Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a reçu Elena Ajmone Sessera, représentante du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Azerbaïdjan. Le ministre a notamment évoqué le conflit du Haut-Karabakh et la libération des prisonniers. https://bit.ly/2Sgbj9Y

• Crisisgroup.org, Haqqin.az, Azernews - “Digging out of deadlock in Nagorno-Karabakh”. Ce rapport rappelle que Bakou exclut l’indépendance, se déclarant prêt à accorder au Haut-Karabakh une large autonomie au sein de l’Azerbaïdjan, mais ne s’est jamais fait une idée claire et détaillée de cette autonomie. https://bit.ly/394tZj8, https://haqqin.az/news/165941 Commentaire du MAE azerbaïdjanais : “International Crisis Group’s report on Karabakh doesn’t reflect any new problem”. https://bit.ly/395iIix

• Haqqin.az - Selon l’Ambassadrice d’Azerbaïdjan en Suisse, Khanim Ibrahimova, le rédacteur en chef et trois employés du magazine suisse « Schweizer Monat » seront déclarés persona non grata en Azerbaïdjan en raison de leur visite au Haut-Karabakh. https://haqqin.az/news/165951

Economie

• Report.az - “SOCAR, KazMunayGas (Kazakhstan) mull cooperation prospects”. https://bit.ly/35KIDdf

• Trend - “Law ’On Food Safety’ to be submitted to relevant Azerbaijani structures”. https://bit.ly/2sfOSXT

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro se maintient à 1,8896 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France