Le Gouvernement crée des opportunités de revenus stables pour les familles bénéficiaires de prestations sociales

Une réunion ordinaire du Gouvernement de la République d’Arménie a eu lieu, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Afin d’identifier les problèmes dans le système de prestations familiales et sociales, d’améliorer le ciblage et l’efficacité du système, le gouvernement a introduit des changements et des ajouts à l’une de ses décisions précédentes. Cette décision contribuera à créer des opportunités de revenus stables pour les familles bénéficiaires. Selon la justification, afin de ne pas perdre d’avantages, les membres valides des familles bénéficiaires évitent les opportunités d’emploi correspondantes ou la participation active aux programmes publics de l’emploi. Les modifications stipulent que la famille bénéficiaire des prestations familiales ou sociales peut continuer à percevoir des prestations pendant 6 mois en cas d’emploi d’un membre de la famille. Un autre paramètre de l’évaluation de la vulnérabilité sociale de la famille - les engagements de crédit et remboursement mensuel moyen de 100 000 drams ou plus. Faisant référence à la décision, Nikol Pashinyan a accordé de l’importance à la question du ciblage des bénéfices, dont la solution est de réformer le secteur.

Le gouvernement a approuvé le projet de loi modifiant et complétant la loi « Sur la réparation des dommages causés à la vie ou à la santé des militaires pendant la défense de la République d’Arménie ». Le projet de loi prévoit l’inclusion dans la liste des cas d’indemnisation des dommages causés à la vie ou à la santé des militaires, des cas de dommages résultant d’une attaque ennemie. Nikol Pashinyan a abordé l’initiative législative et a noté qu’il s’agit d’une autre petite mais importante démarche vers la résolution des problèmes existant dans le domaine. « Admettons qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais nous partons de la logique que ce travail doit être fait de manière conséquente, pas à pas, pour vraiment résoudre les problèmes et ne pas créer accidentellement de nouveaux problèmes. Notons qu’avec ces décisions et les précédentes, nous ne résolvons pas finalement les problèmes existant dans le domaine, mais commençons seulement à les résoudre. Les problèmes sont multiples, et nous avancerons pas à pas », a déclaré le Premier ministre.

Le gouvernement a approuvé la stratégie nationale de protection des droits de l’homme et le plan d’actions conséquentes pour 2020-2022.

Nikol Pashinyan, en particulier, a noté que le gouvernement suivra systématiquement la voie de la protection et de l’extension des droits des femmes en Arménie. « Il y a un problème très clair : aujourd’hui, la majorité de notre population est constituée de femmes, et nous ne pouvons pas parler de progrès économique sérieux sans pouvoir réaliser correctement le potentiel de la majorité de notre population, sans encourager les femmes à aider à surmonter la pauvreté de leurs familles », a-t-il noté.

Le gouvernement a approuvé le programme d’investissement du projet « Masdar Armenia » et a fixé une condition préalable à sa réalisation. Le programme de base est le protocole d’accord signé entre Masdar et ANIF en juillet de cette année, qui vise à coopérer efficacement dans la construction de centrales solaires photovoltaïques, éoliennes et solaires flottantes. Les deux sociétés ont ensuite signé un accord proposant un plan en deux phases pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 400 MW. La première phase prévoit la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque et d’autres infrastructures nécessaires d’une capacité de 200 MW d’ici décembre 2023. Le tarif envisagé à ce stade a été convenu avec Masdar et coûtera 2,99 US cents / kWh (sans TVA) pour 1 kWh. La deuxième phase prévoit la construction de centrales solaires photovoltaïques de 200 MW d’ici décembre 2024, à un coût de 2,95 cents US / kWh pour 1 kWh.