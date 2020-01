Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu les lauréats du programme de la diaspora des startups technologiques « Nerouj » de 2019. Le programme est conçu pour les entrepreneurs arméniens de la diaspora et leur permet de faire ses activités dans patrie en localisant leurs startups et en recevant un financement de l’État.

Nikol Pashinyan a félicité les lauréats du programme et a souligné l’importance de cette initiative visant à l’afflux de professionnels du domaine technologique de la diaspora.. Le Premier ministre a noté que le programme découle de la vision du gouvernement arménien, à la fois de la vision actuelle et de celle de notre pays et des relations avec la diaspora, à savoir, non seulement avoir le mal du pays, mais aussi visiter la Patrie, travailler ici, créer, s’enrichir et enrichir. À cet égard, le Premier ministre Pashinyan a accordé de l’importance à l’expérience des lauréats dans le domaine technologique et leur a souhaité plein succès dans leurs futures activités dans le pays.

Les lauréats du programme ont remercié le Premier ministre pour ses félicitations et ont présenté les startups qu’ils envisagent de réaliser en Arménie. Les idées gagnantes de « Potentiel » de cette année sont liées à la création de plateformes électroniques pour le développement et l’amélioration de l’agriculture, à l’élimination des déchets, etc.