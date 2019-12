L’Arménie modernise son armée avec des chasseurs polyvalents Su-30SM

Des chasseurs polyvalents Su-30SM achetés par les Forces armées arméniennes ont été présentés au Premier ministre Nikol Pashinyan. Le Premier ministre a suivi des vols de démonstration avec le ministre de la Défense David Tonoian et le Chef d’état-major des Forces armées Artak Davtian.

Le Premier ministre a également été informé des capacités techniques de l’avion.

« Aujourd’hui est un jour très important pour nous, car nous verrons l’acquisition majeure de cette année - les chasseurs polyvalents Su-30SM , que nous avions annoncée plus tôt cette année. C’est-à-dire que le premier lot d’avions arrive, et cette réalisation est d’une importance cruciale pour la sécurité de la République d’Arménie et de notre peuple », a noté le Premier ministre Pashinyan.