Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations à Nikol Pashinyan à l’occasion du Nouvel An et de Noël

Le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a adressé un message de félicitations au Premier ministre Nikol Pashinyan à l’occasion du Nouvel an et de Noël.

« Cher Nikol Pashinyan,

Veuillez accepter mes plus sincères félicitations à l’occasion du Nouvel An et de Noël.

Nous apprécions hautement nos relations avec l’Arménie basée sur des traditions séculaires d’amitié et de cordialité spirituelle. J’espère que l’année prochaine nous continuerons à travailler ensemble au développement des relations alliées de nos pays et à une coopération constructive dans divers domaines, ainsi qu’au développement de la coopération dans le cadre du processus d’intégration eurasiatique. Ceci, bien sûr, est conforme aux intérêts fondamentaux de nos peuples frères.

Je vous souhaite, à votre famille et à vos proches, bonne santé, bonheur et succès, et à tous les citoyens de la République d’Arménie, paix et prospérité », lit-on dans le message du Président russe.