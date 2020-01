Nikol Pashinyan : « Le gouvernement a pour objectif de développer des mécanismes fiscaux progressifs pour les biens immobiliers »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu une réunion au gouvernement qui a porté sur le processus de réforme du système de taxation foncière.

Le travail accompli jusqu’à présent a été discuté lors de la réunion. Le vice-Premier ministre Mher Grigorian a noté que la loi de la République d’Arménie « Fixant la procédure d’estimation du cadastre approximative de la valeur marchande des biens immobiliers », qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, a été adoptée en novembre 2019. La loi définit 20 zones d’évaluation cadastrale et 9 types de taxes foncières à travers le pays, ce qui augmentera le ciblage de la fiscalité. En conséquence, il est prévu d’introduire un système d’évaluation et de taxation immobilières unifié et efficace dans la République.

Les questions liées à la méthodologie de mise en œuvre des réformes du système d’impôt foncier dans le contexte de l’application des lois, du calendrier d’investissement, de la combinaison efficace du marché immobilier et de la valeur cadastrale, de la fourniture d’un logiciel de gestion de l’impôt foncier, de la présentation publique ont été discutées.

Le Premier ministre a noté que l’objectif du gouvernement est de développer des mécanismes de taxation progressive de l’immobilier, afin d’assurer une répartition juste et équitable de la pression fiscale, et que des réformes devraient être menées conformément à cette logique. Le Chef du gouvernement a chargé les responsables de poursuivre leurs travaux et de soumettre dans un délai d’un mois des propositions sur une version modélisée des modifications proposées et un calendrier de réalisation.